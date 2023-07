Megan Rapinoe, leyenda del ‘Team USA’, anuncia que se retirará del fútbol al final de la temporada

La legendaria capitana de la selección femenina de Estados Unidos, Megan Rapinoe, anunció que se retirará del fútbol profesional una vez finalice la presente temporada de la National Women’s Soccer League (NWSL) en la que juega con las OL Reign.

A través de un comunicado difundido este sábado, la centrocampista manifestó su agradecimiento a este deporte que le ha permitido vivir un sin fin de experiencias. “He sido capaz de tener una carrera increíble y este deporte me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a muchas personas increíbles”, expresó.

“Me siento increíblemente agradecida por haber jugado tanto como he jugado, por haber tenido tanto éxito como he tenido, y por haber sido parte de una generación de jugadoras que indudablemente han dejado este deporte mejor de como lo encontraron”, agregó.

Megan Rapinoe posa tras ganar la Bota de Oro y el Balón de Oro del Mundial femenino de 2019, celebrado en Francia. Foto: Richard Heathcote/Getty Images.

Pero en el anunció de su despedida, Megan Rapinoe no se quiso olvidar de todos los que han aportado de alguna forma a su carrera y envió su agradecimiento a todos ellos.

“Quiero agradecer a mi familia por estar a mi lado todos estos años. Gracias a todas mis compañeras y mis entrenadores desde mis primeros días en Redding, a la Universidad de Portland y, por supuesto, gracias a la Federación de EE.UU., al Seattle Reign (ahora OL Reign) y especialmente a Sue, por todo”, subrayó .

“Siempre apreciaré las amistades y el apoyo que he recibido durante los años en este deporte y estoy más que emocionada ante una última aventura con la selección y el OL Reign”, sentenció.

La jugadora de 38 años anunció el final de una trayectoria llena de lauros a nivel de clubes, pero sobre todo en la selección de Estados Unidos, con la que fue campeona del mundo en 2015 y 2019, además se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012.

Pero además de una de las grandes futbolistas de su generación, Rapinoe se convirtió en figura importante del deporte estadounidense por su lucha por lograr la igualación en los salarios de los combinados femeninos y masculinos.

También ha destacado por su gran activismo en la lucha por lograr los derechos de la comunidad LGBT, al cual pertenece junto a su pareja, la leyenda del baloncesto femenino, Sue Bird.

Esta lucha por la igualdad tanto en el fútbol como en la vida, la llevaron a recibir en 2022, la Medalla Presidencial de la Libertad, que es la máxima distinción civil de EE.UU.

