Dayanara Torres presume su cuerpazo entre mallas, escotes y transparencias a sus 48 años

La modelo profesional Dayanara Torres cuenta con más de un millón de seguidores en la red social de la camarita y aprovecha el uso de la plataforma para compartir parte de su vida personal y profesional. Por ello, este domingo hizo público parte del trabajo que viene realizando y donde más de uno quedó impactado con las imágenes.

La puertorriqueña a sus 48 años ha demostrado lo bien que luce, y es que no para de cuidar su cuerpo y menos si de trabajar se trata. A través de Instagram ha demostrado que le gusta mantenerse activa y el lente de una cámara en los últimos meses se ha vuelto en su mejor confidente.

Torres este fin de semana compartió un video donde derrocha sensualidad con los vestuarios que decidió usar para la ocasión, al tiempo que los escotes, el brillo y las mallas se terminaron convirtieron en la sensación por lo bien que lo supo llevar.

“¡Feliz Domingo. Happy Sunday. ¡Aquí les dejo un #BTS de este espectacular photoshoot! ¡Gracias a todos los que formaron parte de esta edición! I LOVE IT. Repost Behind the Scenes with @dayanarapr in the Making of the Editorial for @magacin @elnuevodia”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para comentar la publicación realizada por la reina de belleza. Por ello, varios terminaron mencionando que es una mujer bella en cuanto al físico se trata, aunque también destacaron la personalidad que tiene.

A su vez, algunos usuarios destacaron que Dayanara luce tan bien que de volver a participar en el Miss Universo podría convertirse de nuevo en la ganadora del concurso de belleza, palabras que de forma constante le recuerdan.

“Siempre serás nuestra reina y la más bella por dentro y por fuera siempre!! Por muchos años mi mamá tuvo tu foto con la corona en la sala de nuestra casa”, “Esta mujer fue mi inspiración hace más de 20 años y aun ahora me hace esforzarme cada día por ser una mejor versión que la de hoy”, “Estoy segura de que si participaría ahora para Miss Universo vuelve a ganar. Es que a ella la belleza no se le desgasta”, “Mujeres como tú SÍ representan a las puertorriqueñas como yo”, “De verdad usted es la mujer más hermosa del planeta tierra”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

