Quién es Jack Smith, el fiscal especial que está liderando la investigación en contra de Donald Trump y Walt Nauta

El nombre de Jack Smith se ha mantenido en lo más alto de las noticias estadounidenses en las últimas semanas. La razón: es el fiscal especial que está liderando la investigación en contra del ex presidente Donald Trump y su asistente Walt Nauta por el mal manejo de documentos clasificados.

Jack Smith es, según un reportaje del diario The New York Times, un fiscal veterano del Departamento de Justicia, designado por el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, para liderar dos investigaciones que involucran a Trump.

La primera: la investigación sobre los intentos del ex presidente republicano para revertir los resultados de las elecciones del año 2020, incluyendo su participación en los hechos que llevaron al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del año 2021.

La segunda: la ya conocida investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump en su residencia privada, Mar-a-Lago, en Florida.

Según The New York Times, Jack Smith, de 54 años de edad, estaba investigando crímenes de guerra llevados a cabo en Kosovo como fiscal en La Haya antes de ser designado por Garland como el fiscal especial de los casos mencionados.

Nacido el 5 de junio de 1969, Jack Smith creció en Nueva York y estudió en la Universidad Estatal de Nueva York en el año 1991. Posteriormente, estudió en la Escuela de Derecho de Harvard.

Su trayectoria laboral empezó con un puesto como fiscal en la Oficina de la Fiscalía de Distrito de Manhattan poco después de graduarse de la universidad, así como un trabajo similar en la Oficina de la Fiscalía de Estados Unidos en Brooklyn.

El reportaje de The New York Times indica que, según el testimonio de sus colegas, su intensidad y su concentración sobresalía entre sus pares. Durante década que prosiguió su graduación, Jack Smith asumió una gran cantidad de posiciones de liderazgo, incluyendo puestos como supervisor de fiscales que llevaban casos que involucraban crímenes violentos, fraudes financieros y corrupción pública.

Entre sus casos más notorios se encuentra el haber logrado una declaración de culpabilidad por corrupción de Robert McDonnell, ex gobernador republicano de Virginia, aunque dicho veredicto fue revertido por la Corte Suprema. También logró la condena del congresista republicano Rick Renzi, de Arizona, quien fue indultado por Trump durante sus últimas horas como presidente, de acuerdo con información de The New York Times.

Para el momento en que fue designado por el fiscal general Merrick Garland, Jack Smith estaba preparando un caso en contra el ex presidente de Kosovo, Hashim Thaci, quien fue vinculado con crímenes de guerra ante un tribunal especial en La Haya.

Desde que fue designado como fiscal especial, Jack Smith formó un equipo de fiscales de la oficina de la fiscalía de Washington, así como de miembros de la división de Seguridad Nacional que ya estaban investigando al ex presidente Trump, así como a varios de sus allegados de mayor confianza.

