Ex secretaria de prensa de Trump asegura que vio al expresidente entregando documentos clasificados a personas en Mar-a-Lago

Stephanie Grisham, ex secretaria de prensa de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, aseguró este sábado que vio cómo el ex presidente republicano enseñaba documentos clasificados a personas en el patio del comedor de su residencia privada, Mar-a-Lago, en Florida.

La declaración de Grisham supone otro comentario público en contra de Trump, quien actualmente enfrenta 37 cargos federales por el mal manejo de documentos clasificados que sustrajo de la Casa Blanca.

“Él (Trump) no respeta la información clasificada. Nunca lo hizo. Lo vi mientras enseñaba documentos a la gente en el patio del comedor de Mar-a-Lago“, dijo Grisham en una entrevista ofrecida a MSNBC.

De acuerdo con información del portal de noticias The Hill, Grisham trabajó como vocera de Donald Trump desde julio del año 2019 hasta abril del año 2020.

Aunque aún se desconoce detalladamente la evidencia que posee el fiscal especial Jack Smith, quien está liderando la investigación en contra de Trump, el portal CNN publicó recientemente una grabación en la que se escucha al ex presidente republicano hablar con varias personas sobre un documento clasificado con información militar.

Esta grabación hizo que incluso ex fiscales federales aseguraran que la culpabilidad de Trump era casi inevitable.

No obstante, ante esta grabación, el propio Trump dijo que estaba “fanfarroneando” en una entrevista ofrecida a Semafor y ABC News. “Estaba hablando de los documentos, pero no los tenía. Yo no tenía ningún documento”, aseveró Trump.

Por otra parte, no es la primera vez que una persona que ha trabajado con Trump ha declarado acerca de las presuntas irregularidades en las que incurrió el ex mandatario al manejar información clasificada.

John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, opinó que la conducta de Trump en torno a los documentos clasificados “amenaza directamente la estabilidad de Estados Unidos”.

De hecho, durante una entrevista ofrecida a Jen Psaki en MSNCB, Bolton aseguró que Trump era “un coleccionista de información clasificada”, y que era una práctica común del ex mandatario la de retener documentos confidenciales.

“Creo que, en cierta forma, él era un coleccionista de cosas que le interesaban por una razón u otra. Pequeños archivos, momentos, documentos clasificados. Era muy perturbador“, dijo Bolton a Jen Psaki.

