“Se va un monumento”: muerte de Luis Suárez enluta al fútbol italiano

El fútbol italiano expresó hoy su pesar por la muerte de la leyenda Luis Suárez, estrella del “Grande Inter” en los Sesenta y primer español con el Balón de Oro: “Se va un monumento del fútbol italiano e internacional”, lamentó el presidente del “calcio”, Gabriele Gravina.

“Ha regalado perlas de belleza a todos los apasionados del fútbol e inspirado a generaciones de jugadores y aficionados“, agregó el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en una nota.

La Federación expresó su pésame a la familia de la leyenda, que al final de su carrera como técnico decidió quedarse a vivir en la ciudad italiana de Milán (norte), donde hoy murió con 88 años.

Suárez (A Coruña, 1935) se convirtió en el primer español en ganar el Balón de Oro, en 1960, una gesta que repetiría en el fútbol femenino Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Un talento unico e un grandissimo interista.

Il numero 10 della Grande Inter che portò i nostri colori sul tetto d'Italia, d'Europa, del Mondo.



“Se non sapete cosa fare, date palla a Suarez”.

Ciao Luisito.#FCIM pic.twitter.com/odfKbe5TOh — Inter (@Inter) July 9, 2023

Su carrera comenzó en el Deportivo de La Coruña pero después pasó al Barcelona y al Inter de Milán, contribuyendo al surgimiento del mito del “Grande Inter” en los Sesenta, con el que ganó tres “Scudetti”, dos Intercontinentales y dos Copas de Campeones.

El conjunto neroazzurro lo recordó con vídeos y fotografías en sus redes sociales y con una frase recurrente en el vestuario por aquellos tiempos: “Si no sabes qué hacer, pasa el balón a Luisito”.

El presidente del equipo italiano, Steven Zhang, y su entrenador, Simone Inzaghi, expresaron también su pésame por la muerte de esta “estrella permanente” de la historia del equipo.

“Son miles los jugadores que vistieron la camiseta del Inter, algunos durante cientos de partidos y otros por algún que otro minuto. Todos tienen un lugar ne la memoria de la afición, de algún modo marcaron un pedazo de la historia del club”, escribió el Inter.

🙏Descanse en paz Luis Suárez Miramontes.



⭐ Ícono absoluto de la historia del Inter.



⭐ Leyenda en Barcelona y mito del Futbol de España.



⭐ Único jugador español en ganar el Balón de Oro.



⭐ Campeón de Champions y Eurocopa. pic.twitter.com/WdPfY7FoDA — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 9, 2023

Y continuó: “115 años de historia son muchos: con partidos, victorias, derrotas, noches legendarias, noches difíciles. Pero luego están las estrellas fijas, que iluminaron de un modo tan brillante el camino ‘neroazzurro’ que quedan siempre ahí fijas, brillantes”.

El Inter apostó que si Luis Suárez Miramontes hubiera jugado en la actualidad “las redes sociales estarían saturadas de vídeos de sus jugadas” y de sus “lanzamientos milimétricos”.

“Despedirnos de Luisito nos deja una melancolía profunda. La nostalgia de su fútbol perfecto e inimitable, que de hecho inspiró a generaciones, se une al recuerdo de un futbolista único y de un gran, grandísimo interista. Le echaremos de menos”, termina el club en un largo obituario en el que repasa sus logros.

También el Sampdoria, al que llegó en el verano de 1970 y que salvó de tres descensos, se despidió del central español.

“En Génova vivió una segunda juventud, confirmándose un faro absoluto del medio campo a pesar de la edad y conquistando un lugar especial en el club de la afición”, escribió el club genovés.

El presidente de la región de Lombardía (norte), Attilio Fontana, lo calificó como “un artista del fútbol” de “grandísima simpatía”.

También lo recordó Massimo Moratti, presidente interista entre 1995 y 2003, como “un grandísimo jugador” que “cambió la vida” del equipo con un “gran salto de calidad que nos hizo ganar todo”, dijo en una entrevista al canal televisivo Sky Sport.

Y, como curiosidad, en sus tiempos de entrenador recomendó a Moratti fichar al portugués Cristiano Ronaldo: “Siempre tuvo un ojo particular. Me recomendó Ronaldo pero no le hice caso porque de pequeño ya costaba mucho. No le hice caso pero tenía razón”, confesó.

Sigue leyendo: