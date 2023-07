“Si fuera brasileño hubiera sido diferente”: El galés Gareth Bale reveló nuevas anécdotas de su tiempo en el Real Madrid

El exfutbolista Gareth Bale sigue revelando situaciones que vivió mientras jugaba para el Real Madrid. En una entrevista al diario británico The Times, el galés aseguró que en su estadía en España “hubo algunos momentos difíciles en los que te sientes muy solo cuando todos te critican, te silban y abuchean, especialmente la primera vez”.

“Una de las razones por las que fuí al Madrid fue para jugar con Benzema y Cristiano, y los otros que jugaban detrás de mí con Modric, Xabi Alonso (…) Sentí que era una oportunidad increíble ir a un club donde tenía jugadores increíbles. Quería jugar en el Madrid, por la camiseta blanca inmaculada, y hubo momentos increíbles”, aclaró el exfutbolista en la entrevista a The Times.

Por otro lado el galés de 33 años se refirió a lo que vivió en el vestuario dirigido por el francés Zinedine Zidane, asegurando que no tuvo ningun problema con nadie, especialmente con el míster, quien lo sacó de la titularidad: “Nunca hubo ningún problema de mal comportamiento, más bien no estuvimos de acuerdo en algunas cosas, pero obviamente lo hizo muy bien con el Madrid y ganó tres Champions”.

Sin embargo reconoció que le costó adaptarse al fútbol español: “Si fuera brasileño hubiera sido diferente, pero siendo de Gales, siendo de ese país pequeño, siempre tienes que probarte a ti mismo. Para conseguir lo que quieres tienes que ganártelo en lugar de que te lo sirvan en bandeja”.

Sobre su relación con la prensa de España, dijo que una de las razones por la cual “era tan mala conmigo era porque no les atendía. Firmas como galáctico y esperan que estés en todos lados, que hagas de todo, y yo era todo lo contrario. Solo quería jugar mi fútbol y luego desaparecer de nuevo en la oscuridad. Podría hablar español, pero no me gustaba porque solo quería hablarlo en privado y en silencio y no tener este gran alboroto a mi alrededor. Tal vez por eso me atacaron porque en realidad nunca doy mucho. Probablemente no me entendían como persona”.

Gareth Bale ganó 19 títulos con el Real Madrid.

Foto: Getty Images

Junto a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, Bale formó parte de la mítica “BBC”, uno de los tridentes de ataque más letales en la historia del Real Madrid. Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo estuvieron juntos durante cinco años y levantaron cuatro Champions League, marcando la gran cifra de 442 goles en conjunto.

Con la casaca blanca, Bale también ganó cuatro Mundiales de Clubes tres Ligas, tres Supercopas de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Sigue leyendo:

–El FC Barcelona venderá colección de diamantes hechos a partir de grama del Camp Nou

–Gareth Bale sobre Cristiano Ronaldo: “Si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas”

–Falleció Luis Suárez, leyenda del fútbol y primer Balón de Oro español