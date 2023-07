Histórico: Dominicano Vladimir Guerrero Jr. emula a su padre y es el nuevo campeón del Derbi de Jonrones [Videos]

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. inscribió su nombre en la historia del béisbol de Grandes Ligas al convertirse en el nuevo campeón del Derbi de Jonrones de las Grandes Ligas superando al cubano Randy Arozarena y convertirse, junto a Vladimir Guerrero, en la primera dupla de padre e hijo que gana este torneo.

Tras haber superado al dueño de casa, Julio Rodríguez en la semifinal, Vladdy Jr. no tuvo mucho tiempo de descanso y comenzó la final a todo dar, logrando conectar hasta 25 bambinazos.

Por su parte, Arozarena batalló hasta el final con la poca energía que le quedaba y por más que lo intentó, sólo pudo despachar 23 vuelacercas en la final, un cifra que no le alcanzó para superar al dominicano de los Blue Jays.

El torneo comenzó a lo grande con un impresionante duelo de cubanos entre Randy Arozarena y Adolis García, una llave que se llevó jugador de los Tampa Bay Rays con 24 cuadrangulares, una cifra que no pudo superar el jardinero de los Texas Rangers, que apenas logró conectar 17 estacazos.

Randy is having a blast at the #HRDerby. 🔥 pic.twitter.com/u56EKkepdi — MLB (@MLB) July 11, 2023

Pero el primer gran capítulo de este show lo montó el novato Adley Rutschman despachando 27 bambinazos, de los cuales 21 fueron a la zurda y 6 a la derecha. Pero si esto fue impresionante, que vino después no tuvo nombre, y es que el cubano Luis Robert Jr. despachó 28 cuadrangulares para ganar la llave y le sobraron varios segundos del bono. Adley went a cool 7-for-8 in the bonus round. 😤 #HRDerby pic.twitter.com/Lp83P7w63L— MLB (@MLB) July 11, 2023 Luis Robert Jr. advances to the 2nd round with a #walkoff blast. #HRDerby pic.twitter.com/1aBMy6srcd— MLB (@MLB) July 11, 2023

El tercer cruce de la primera ronda tuvo como rivales al dominicano Vladimir Guerrero Jr. contra Mookie Betts. El inicialista de los Toronto Blue Jays no se confió y pegó 26 vuelacercas para imponerse al versátil jugador de Los Ángeles Dodgers que apenas pudo sacar 11 pelotas del campo. Vladdy Jr. and his power came to play. 👀 #HRDerby pic.twitter.com/WrpmLeBayF— MLB (@MLB) July 11, 2023

Pero el gran momento de la noche lo protagonizó el dueño de casa, el dominicano Julio Rodríguez que, mientras era coreado por el público del T-Mobile Park sacó a relucir su poder para conectar 41 jonrones.

En la cera de enfrente estaba el cañonero de los New York Mets Pete Alonso, quien no pudo seguir el ritmo de J-Rod, y fue eliminado tras pegar 21 cuadrangulares. 41!!!! 😤 #HRDerby pic.twitter.com/Xyr8uEONp2— MLB (@MLB) July 11, 2023

Duelos de dominicanos y cubanos en semifinales

El primer cruce de las semifinales tuvo cara a cara a los cubanos Randy Arozarena contra Luis Robert Jr. El jugador de los Rays no dio tregua a su compatriota y despachó 35 jonrones, un cifra que no pudo alcanzar el jardinero de los White Sox, a quien le pasó factura el cansancio y terminó con 22 vuela cercas. ICE COLD RANDY. 😱 pic.twitter.com/wnYnPLzqez— MLB (@MLB) July 11, 2023

La segunda semifinal enfrentó a los dominicanos Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero Jr. En esta ocasión J-Rod no contó con la misma suerte y apenas pudo sacar 20 pelotas, una buena cantidad pero que no fue suficiente puesto que Vladdy Jr. la superó llegando a 21 con varios segundos de sobra de su bonus.