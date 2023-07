Mike Pence asegura que la promesa de Trump de acabar la guerra en Ucrania implicaría ceder ante Putin

Una de las promesas que Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, ha hecho a lo largo de su campaña para las primarias presidenciales del Partido Republicano (GOP) es la de terminar la guerra de Ucrania “en 24 horas”. Sin embargo, no todos los oponentes políticos de Trump consideran que esta propuesta es viable, e incluso otros como Mike Pence, ex vicepresidente de EE.UU., piensan que esto implicaría, en última instancia, ceder ante Vladimir Putin.

En una entrevista ofrecida al canal Fox News, Pence aseguró que, a su juicio, la única forma de terminar la guerra en un día es darle al presidente de Rusia lo que quería.

“Ha habido algunos comentarios, mi ex compañero presidencial (Trump) gusta de decir que lo resolverá en un día. Pero la única manera de resolver esta guerra en un día es darle a Vladímir Putin lo que quiere“, dijo Pence, según reseñó el portal de noticias The Hill.

Asimismo, el ex vicepresidente republicano opinó que la guerra debe terminar dando el apoyo suficiente a los ucranianos para que ganen la guerra.

De acuerdo con información de The Hill, Pence ha criticado previamente a Trump por sus elogios a Putin, y advirtió además que si Putin lograra sus objetivos en Ucrania, probablemente iniciaría acciones militares en otros países vecinos como Lituania, Estonia o Latvia.

De ocurrir esto, Pence aseguró que “tendríamos que enviar a nuestras fuerzas armadas a pelear, bajo el tratado de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Por ello, creo que se encuentre dentro de los intereses de nuestro país el enviar (a Ucrania) lo que necesiten para detenerlos allí y repelerlos. No se equivoquen, este es el modo más efectivo de enviar un mensaje a China de que Estados Unidos, y Occidente, no tolerarán una agresión militar de Rusia o de China”.

Pence, según The Hill, ha sido uno de los candidatos republicanos que más ha expresado su apoyo a la idea de continuar el envío de material militar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. De hecho, tanto Pence como Zelenski mantuvieron un encuentro en Ucrania el mes pasado.

