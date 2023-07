Mike Pence asegura que la “retirada desastrosa” de tropas estadounidenses de Afganistán fue culpa de Joe Biden

Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato presidencial para las elecciones de 2024, aseguró este domingo que el mandatario actual del país, Joe Biden, tiene la culpa de la retirada militar de Afganistán, la cual dejó como resultado la muerte de 13 estadounidenses durante un ataque armado.

En una entrevista ofrecida a Margaret Brennan en el programa “Face The Nation” en CBS, Pence aseguró que Estados Unidos “pasó 18 meses sin una muerte americana hasta ese día, en el aeropuerto de Kabul, donde perdimos 13 miembros americanos valiosos y valientes“.

Pence agregó que: “La culpa por lo que ocurrió recae directamente sobre el comandante en jefe actual“, refiriéndose al presidente Joe Biden.

No obstante, un documento desclasificado del Departamento de Estado, reseñado por el portal de noticias The Hill, indicó que tanto la administración del ex presidente Donald Trump como la de Biden contribuyeron al retiro caótico de las tropas estadounidenses de Afganistán.

Asimismo, el reporte indicó que los oficiales en jefe no se prepararon adecuadamente para escenarios de mayor gravedad.

Según The Hill, el plan de retiro de las tropas estadounidenses que Biden ejecutó fue diseñado, en primera instancia, por la administración del ex presidente Trump.

No obstante, Pence aseguró que fue responsabilidad del presidente demócrata el no haber tomado acciones pertinentes cuando los talibanes empezaron a ocupar las ciudades más grandes de Afganistán.

“Bajo nuestra administración, la intención del presidente, del ex presidente, era la de retirar las tropas. Pero cuando el Talibán rompió el acuerdo e ingresó a Mazar-e-Sharif y Joe Biden no hizo nada, eso inició la catástrofe que hizo que Afganistán se volviera lo que es, y terminó, de forma desesperanzadora, 20 años de conflicto” dijo Pence en la entrevista ofrecida para CBS.

Por otra parte, Pence reiteró que, bajo la administración de Donald Trump, el retiro de las tropas estadounidenses no hubiese sido de la misma forma que bajo el gobierno de Joe Biden.

“Y creo que, al final del día, Afganistán sería un lugar muy diferente en la actualidad. La responsabilidad por el retiro desastroso recae directamente sobre el presidente Joe Biden, y el pueblo americano lo sabe“, finalizó.

