Alejandra Espinoza responde a las críticas sobre su delgadez

Alejandra Espinoza recientemente ha causado polémica po su figura, la cual muchas personas han asegurado es demasiado delgada. La presentadora de televisión hizo una nueva publicación en su cuenta de Instagram donde presume su visita al gimnasio.

“Ahí donde me ven, en este cuerpecito hay fuerza, resistencia, energía y stamina como lo se? Porque de otra manera no hay forma aguantarle una clase a @yaspersonaltrainer y su equipo”, fue el mensaje qu acompañó a la foto de Espinoza.

Ante esto, muchas han sido las reacciones que dejaron los internautas, pero hubo una que llamó la atención de la conductor y hasta decidió responder.

“Alejandra yo te admiro, admiro todo lo que te has superado pero de verdad ya es demasiado la delgadez y no es un comentario desde el odio para nada solo siento respeto y admiración por ti”, fue el mensaje que dejó una mujer y ante el que Alejandra Espinoza no dejó pasar la oportunidad de expresar su opinión al respecto.

“Muchas gracias Leidy porque sé que tu comentario viene desde el cariño:) por eso te contesto:) en verdad estoy muy bien de salud gracias a Dios. Hago ejercicio, como saludable y este es mi resultado, puede que no le guste a todo el mundo, pero no puedo andar por la vida complaciendo a todos porque si no sería esclava de lo que dicen y así no se puede vivir”, dijo la presentadora de televisión.

Se repite la situación

Cuando se anunció que Alejandra Espinoza será la conductora principal de la edición 2023 de los Premios Juventud, los cuales se llevarán a cabo en Puerto Rico, la presentadora estuvo en ‘Despierta América’, pero para muchos de los internautas verla fue motivo de preocupación.

Espinoza usó un pantalón de mezclilla, un top que dejó parte de sus caderas al descubierto y botas negras. Tras estas imágenes los seguidores comenzaron rápidamente a pronunciarse, pues la apariencia de la conductora les causó preocupación.

“Muy en extremo de flaca. Ella no era así”, “¿Y qué le pasó a esta mujer? Ay Dios que rara está y tan flaca”, “No es la imagen que la juventud necesita”, “Noooo, muy flaca no”, “Cuando las mujeres van a entender que la delgadez extrema no es sinónimo de belleza” y “Salud primero. Que Dios te proteja” son algunos de esos mensajes.

