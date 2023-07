Toni Kroos resalta el valor del Real Madrid: “Cuando llegué al club esperaba muchos logros, pero no tanto”

El futbolista alemán y una de las principales estrellas del Real Madrid, Toni Kroos, vio catapultada su carrera de una manera que nunca antes imaginó desde que se unió al conjunto blanco hace ya 10 años; su participación dentro del club se ha convertido en una historia de renovación año a año debido a que se mantiene como uno de los mejores centrocampistas del planeta a sus 34 años.

Recientemente realizó una entrevista con ICON, de El País, para hablar sobre su decisión de postergar un año más el retiro que ya había anunciado y habló sobre lo importante que ha sido para él jugar dentro del Real Madrid por tantos años para llegar al punto de ser considerado como uno de los ídolos de esta generación.

“Cuando llegué pensé: ojalá ganar títulos… una Champions. Venía de un gigante como el Bayern, con la idea de jugar muchos años, hacerme un sitio, tener buena relación con el club e ir mostrando mi calidad. Claro que esperaba mucho, ¡pero no tanto!”, expresó Kroos.

Durante la entrevista el jugador teutón también se llenó de halagos con el mediocampista croata Luka Modric, a quien catalogó como una de las figuras más importantes dentro de la plantilla merengue y lo consideró como uno de los mejores futbolistas de la actualidad; aseguró que durante todos estos años ha aprendido mucho de su trabajo.

“Estamos para que los demás se sientan seguros. Si algo he aprendido, es que para jugar bien hay que estar cómodo y yo con él, me siento así. Es lo que intentamos transmitirle al equipo”, resaltó.

“Siempre quiero seguir aprendiendo. Da igual la edad o lo que hayas ganado, hay que mejorar siempre. Porque con el paso de los años los rivales te van conociendo mejor y hay que seguir poniéndoselo difícil. El fútbol de ahora es rapidísimo, no hay tiempo para pensar”, agregó el jugador.

Con respecto al estilo de juego que ha venido aplicando el Real Madrid, Kroos detalló que son una plantilla que nunca se rinde y si están perdiendo el encuentro trabajarán lo mejor posible para lograr una remontada y quedarse con la victoria.

“Todo esto tiene mucho de psicológico. Al haberlo hecho tantas veces, la confianza crece y el equipo se lo cree. Sabes que si aguantas… el partido te dará una opción de volver. Los compañeros comparten la mentalidad, aquí no se rinde nadie. Nunca. Siempre se puede. Y los rivales ya saben que siempre volvemos, aunque vayamos perdiendo. Hasta que el árbitro no pite… vamos a estar ahí. La temporada pasada, por ejemplo, se notó mucho. Un gol o una ocasión cuando vamos perdiendo puede cambiarlo todo, incluso contra rivales fuertes. Todos piensan que se pueden perder, porque ya ha pasado antes. Un gol, el Bernabéu se levanta y empiezan a notar una presión enorme. Ahí, suceden cosas que no son naturales”, concluyó.

