Venezolano Elías Díaz pega jonrón para llevar a la Liga Nacional a ganar un Juego de Estrellas luego de 9 años [Videos]

El receptor venezolano de los Colorado Rockies, Elías Díaz, se vistió de héroe al conectar un inmenso jonrón que sirvió para que la Liga Nacional acabara con la hegemonía de la Americana y volviera a ganar un Juego de Estrellas de las Grande Ligas luego de nueve años.

Cuando todo parecía indicar que la Liga Americana iba a continuar con su dominio en el All-Stars Game, Elías Díaz sacó a relucir su poder y mandó la pelota a las gradas del jardín izquierdo con Nick Castellanos a bordo, ante los lanzamientos de dominicano de los Baltimore Orioles Félix Bautista, que no estuvo en su mejor noche y terminó cargando con la derrota.

Un All-Stars Game lleno de emociones

El T-Mobile Park de Seattle se convirtió en una galaxia con una gran constelación de estrellas que brindaron un verdadero espectáculo de principio a fin y en de todas las formas posibles, a la ofensiva, defensiva y por supuesto el pitcheo.

En apenas el primer inning, los cubanos Adolis García y Randy Arozarena, brindaron dos grandes joyas a la defensiva que tuvieron como víctimas al venezolano Ronald Acuña Jr. y Freddie Freeman, respectivamente. Esto con el as de los New York Yankees, Gerrit Cole, en la lomita.

La pizarra fue inaugurada por la Liga Americana con una cuadrangular del cubano de los Tampa Bay Rays, Yandy Díaz, quien mandó la pelota a la gradas en el segundo episodio ante los lanzamientos del abridor de los Pittsburgh Pirates, Mitch Keller. The AL strikes first!



Yandy Díaz with a solo shot in the 2nd! @RaysBaseball pic.twitter.com/6paRKhXkaN— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 12, 2023

El empate vino en la tercera entrada ante los pitcheos de uno de los de casa, George Kirby de los Seattle Mariners. JD Martínez de Los Ángeles Dodgers conectó un doble y seguidamente fue impulsado por la regadera de los Miami Marlins, el venezolano Luis Arráez. Luis Arraez drives in J.D. Martinez, and we are tied! pic.twitter.com/tv4iHt6qTj— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 12, 2023

El pitchero de ambos equipos predominó hasta el sexto inning cuando el venezolano Salvador Pérez conectó un sencillo que fue seguido de un doble del novato de los Oakland Athletics, Brent Rooker. Con hombres en las esquinas, Bo Bochette empujó a Pérez con un elevado de sacrifico al jardín derecho. Bo Bichette gives the AL a 2-1 lead in the 6th!#NextLevel | @BlueJays pic.twitter.com/2snquW96uo— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 12, 2023

