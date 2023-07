Andrea Legarreta cuenta cómo sufrió para ver a Tom Cruise

Hace algunos días Andrea Legarreta presumió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a Tom Cruise en Italia, esto con motivo del estreno de la película “Misión Imposible 7: Sentencia Mortal. Parte 1”; sin embargo, es hasta ahora que revela que el viaje no fue nada fácil.

Frente a sus compañeros de “Hoy”, la conductora reveló que vivió todo un calvario por lograr una entrevista con el actor, pero una vez que lo tuvo enfrente se le olvidó todo lo malo que le había sucedido y simplemente disfrutó el momento.

“Primero llegué a Ámsterdam, pero no alcancé a hacer la escala, así que me pusieron en otro vuelo y llegué a las 9 de la noche del sábado a Italia y al hotel como a las 11. Luego me fui al cine porque para poder entrevistar a Tom tuviste que haber visto la película a fuerza. Llegando ya al lugar de la entrevista yo estaba tan nerviosa que sentía que se escuchaba mi corazón en la sala de al lado porque además él es una persona que impone por todo lo que representa”, contó Andrea.

Para finalizar, la presentadora reveló que ya había tenido un encuentro con Tom en una alfombra roja hace años y que fue justamente el actor quien se lo recordó mostrándole una fotografía que guarda con mucho cariño y nostalgia.

