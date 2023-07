Desde ‘El Gordo y La Flaca’ le desean una ‘pronta recuperación’ a Lili Estefan 

Este lunes la ausencia de Lili Estefan en ‘El Gordo y La Flaca’ causó sorpresa y en su reemplazo estuvo Karina Banda, quien repitió este marte para acompañar a Raúl de Molina en la conducción del famoso programa de Univision.

Tras este segundo programa de la semana en presencia de la mexicana desde el Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’ cuando publicaron el inicio del show de este martes le desearon una ‘pronta recuperación’ a Lili Estefan.

“Comenzamos con @rauldemolina y @karinabandatv 📺 le deseamos pronta recuperación a nuestra flakita @liliestefan”, dijeron desde las redes de show de Univision.

El lunes Raúl de Molina habló sobre el motivo de la ausencia de ‘La Flaca’ del programa.

“Lili no se siente bien en el día de hoy y nos acompaña Karina Banda”, de acuerdo a lo reseñado por ‘People en español’ en su página web.

Hasta el momento se desconoce cuál es la situación que atraviesa Lili Estefan y que la mantiene lejos del show. Por los momentos, tocará esperar si hay alguna manifestación al respecto en redes sociales, en el programa o si la presentadora cuenta qué le sucedió cundo este de vuelta al estudio de Univision.

Reacciones por Karina Banda

La mexicana tiene dos días acompañando a ‘Rauli’ y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los internautas dejaron mensajes de todo tipo, a favor y en contra de la presencia de la conductora de televisión.

“Karina la más bella karinaaaa”, “Ay no, porque no ponen a Roberto con Karina, 2 bellos, divertidos conductores”, “Bienvienda Karina”, “¿Por qué no invitan a Alejandra?”, “Esa risa de Karina es chillona ya nada más hablan de su vida personal” y “Es muy maluco el programa cuando está ella” son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Sigue leyendo: