Karina Banda reemplaza a Lili Estefan en su ausencia de ‘El Gordo y La Flaca’

Este lunes hubo sorpresa en ‘El Gordo y La Flaca’. Lili Estefan no estuvo en el programa de Univision y ante su ausencia Raúl de Molina tuvo una nueva, pero ya conocida, compañera: Karina Banda.

La mexicana acompañó a ‘Rauli’ en este día y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los internautas dejaron mensajes de todo tipo, a favo y en contra de la presencia de la conductora de televisión.

“Karina la más bella karinaaaa”, “Ay no, porque no ponen a Roberto con Karina, 2 bellos, divertidos conductores”, “Bienvienda Karina”, “¿Por qué no invitan a Alejandra?”, “Esa risa de Karina es chillona ya nada más hablan de su vida personal” y “Es muy maluco el programa cuando está ella” son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Hasta los momentos en redes sociales Lili Estefan no ha posteado en donde se encuentra. Lo que sí vimos fue que asistió a una presentación de su hijo Lorenzo como DJ y disfrutó al ritmo de la música.

‘El Gordo y La Flaca’ y su estrella en el Paseo de la Fama

“El Gordo y La Flaca’ fueron sorprendidos y es que muy pronto tendrán su propia estrella en el famoso Paseo de la Fama en Hollywood, donde cientos de estrellas han dejado su huella plasmada.

Al enterarse de la gran noticia a través de una rueda de prensa Raúl de Molina no pudo contener las lágrimas de la emoción. En su rostro se podía ver la plena dicha que le dio este gran momento que protagoniza junto a su compañera desde hace tantos años en ‘El Gordo y La Flaca’, uno de los programas más populares de la televisión hispana.

Lili Estefan también se enteró mediante una pantalla, viendo la conferencia de prensa y compartió en redes sociales el video del tierno y emocionante momento. “Les comparto el momento en que recibí la noticia, voy a tener una Estrella en el paseo de la fama en Hollywood @hwdwalkoffame no saben la emoción!!!!!!! Wow. GRACIASSSS a cada uno de ustedes que hizo posible este sueño realidad!!!”, dijo la presentadora de televisión con amplia trayectoria.

