Tres milagros: vidas salvadas con órganos de adolescente que estaba sano y colapsó en juego de fútbol escolar en Nueva York

Un práctica deportiva de verano tuvo un giro dramático cuando el adolescente Robert Bush colapsó jugando fútbol la semana pasada en Selden (Long Island, NY), fue hospitalizado gravemente y finalmente le retiraron el soporte vital.

Pero el joven de 17 años salvará la vida de tres mujeres por la donación de sus órganos, informó su familia, por lo es recordado como un héroe.

Bush fue colocado en soporte vital después de sufrir un paro cardíaco repentino el lunes 3 de julio en Newfield High School. Los médicos lo declararon clínicamente muerto cuatro días después, el viernes.

WAKE SERVICES: Robert Bush, 17, died Friday and saved three lives by donating his liver and kidneys.https://t.co/sTONUP2zmV — News12LI (@News12LI) July 11, 2023

“Acabamos de enterarnos hace unos momentos de que está ayudando a una mujer de 60 años en Massachusetts, a una mujer de 60 años en Nueva Jersey y a una mujer de 50 años aquí en Nueva York. La cirugía acaba de completarse ahora”, dijo su hermano mayor, Steve Bush.

Agregó que dar el regalo de la vida es algo que su hermano menor hubiera querido. Robert era uno de 10 hermanos. Su padre del mismo nombre dijo que su hijo fue atesorado desde el momento en que fue adoptado en 2008.

“Ha sido una alegría desde ese momento en adelante. El momento más triste que hemos tenido con él es ahora. Realmente no ha habido momentos tristes. Simplemente era un niño positivo”, dijo Robert Bush padre.

Más de 200 personas de la ciudad natal de Bush se reunieron frente al Hospital de la Universidad de Stony Brook el viernes por la noche. Fue entonces cuando se llevó a cabo una caminata de honor en el cuarto piso del hospital momentos antes de que se extrajeran sus órganos, reportó News 12.

Una página de GoFundMe creada para recaudar dinero para los gastos médicos de Bush ha recaudado más de 26,000 dólares hasta ahora. La familia Bush dijo que planea usar el dinero para establecer becas para los estudiantes de Newfield High School en su memoria. El joven será enterrado junto a su madre en Pinelawn Memorial Park.