Cambio climático: Todo lo que hagamos, cuenta

En días recientes, nos enteramos con enorme preocupación que estamos viviendo a nivel mundial las temperaturas promedio más elevadas desde que comenzó a mantenerse un registro de las mismas. La preocupación no se debe sólo a las consecuencias inmediatas de esta catástrofe climática sino a que si no hacemos todos algo, y rápido, las cosas se pondrán mucho peor.

Para empezar, podríamos reducir el uso de plásticos, que son derivados del petróleo, una fuente de energía no renovable cuya producción es muy contaminante. Pero, además, el plástico de los millones y millones de envases desechables que se usan en todo el planeta mata a la vegetación y a los animales terrestres y marinos, además de malgastar recursos.

Después que consumimos en pocos minutos el contenido de una botellita de agua, ese envase tarda siglos en ser reabsorbido por la naturaleza. Aunque las botellas de plástico son solamente uno de los muchos contaminantes, son un contaminante importante, y se trata de un amenaza que podemos combatir ya mismo a nivel personal.

Sure We Can, que forma parte de nuestra Hispanic Federation, es un centro de reciclaje sin fines de lucro localizado en Bushwick, Brooklyn. Se trata de un espacio comunitario donde los recicladores independientes –las personas que recogen envases para redimirlos– se reúnen con vecinos y estudiantes para llevar a cabo labores de reciclaje y compostaje, además de jardinería y arte.

“Los recicladores independientes”, afirma Ryan Castalia, Director Ejecutivo de Sure We Can, “están en la primera línea de batalla de la emergencia climática. Son quienes trabajan sin descanso para limpiar lo que otros desechan sin siquiera pensarlo. Y lo hacen mientras pesa sobre ellas y ellos la carga de un enorme estigma. Es fundamental que mientras buscamos soluciones integrales a esta crisis sin precedentes escuchemos las voces y los puntos de vista de quienes llevan sobre sus hombros la carga más pesada, porque la experiencia que han acumulado podría guiarnos hacia un futuro mejor”.

“El agua de Nueva York es pura y potable”, añade Malvin Acevedo, que forma parte de la Junta Directiva de Sure We Can. “Si se eliminara el uso de botellas de plástico desechable, el volumen de basura de plástico generado disminuiría grandemente”.

¿Se puede hacer algo para detener ese desastre creado por nosotros mismos? Sí, por supuesto. Pero lo que hagamos lo tenemos que hacer pronto, porque estamos poniendo en grave peligro a nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones por venir.

Para obtener más información sobre Sure We Can (219 McKibbin Street, Brooklyn, New York 11206), pueden llamar al (347) 463-9257, o visitar www.surewecan.org.

Y para averiguar más sobre nuestra Hispanic Federation, llamen a nuestra línea bilingüe y gratuita, al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832, o visiten www.hispanicfederation.org.

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation