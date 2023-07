Galilea Montijo luce sus torneados atributos con escotado minivestido

En cada gala del famoso reality ‘La Casa de Los Famosos México’. la conductora Galilea Montijo siempre acapara miradas con los espectaculares atuendos que presenta, y hace unos días no fue la excepción.

Para deleite de sus más de 10.3 millones de admiradores, la también integrante del matutino ‘Hoy’, publicó en su cuenta de Instagram una serie de siete postales en las que se dejó admirar posando de pie, enfundada con un escotado minivestido con el que exhibió al máximo sus torneados y bien formados atributos de tentación.

Como era de suponerse, las imágenes de la mexicana de inmediato comenzaron a llenarse de un sinfín de elogios y hasta el momento han conseguido más de 188 mil corazones rojos.

“Eres perfecta”, “La belleza hecha mujer”, “Hermosas piernas” y “Luce mejor que muchas chicas de 20 y ella tiene 50”, son parte de los piropos que le dejaron en las fotografías.

Cabe mencionar que, aunque Galilea Montijo no es una de las famosas que acostumbre subir publicaciones usando bañadores, cuando se decide a mostrar lo bien que luce con ellos a sus 50 años, desata revuelo en la famosa red social. Eso sucedió cuando modeló desde una hermosa playa del mar de Cortés, usando un ajustado traje de baño de corte alto que apenas cubre lo más íntimo de su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

