La Casa de los Famosos México: Wendy Guevara en peligro de eliminación, por primera vez

Wendy Guevara ha sido nominada, la estrella de “Resulta y Resalta” enfrenta por primera vez un proceso de eliminación en La Casa de los Famosos México. Junto a Guevara con posibilidades de entrar al SUM están Poncho de Nigris, Jorge Losa y Bárbara Torres. La intención de voto del público según sus manifestaciones en redes sociales y dentro del 24/7 indican que la sexta eliminada de esta competencia podría ser la comediante y actriz de origen argentino Bárbara Torres. View this post on Instagram A post shared by La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)

Nuevamente el “team infierno” verá como dos de sus habitantes lucharán por la estadía dentro de la casa. Jorge Losa posiblemente será el salvado de la semana, si “La Barbie” Juárez cumple con su promesa. Situación que tiene al público indignado, ya que “la salvación cantada” y “el voto cantado” no son permitidos dentro del juego, y la boxeadora lleva asegurando su decisión desde que ganó la prueba del líder, “de manera dudosa”, según los fans del reality.

La sexta gala de nominación tuvo una modificación y es que hoy los habitantes realizaron las votaciones cara a cara. Al finalizar el proceso Galilea Montijo, conductora de la noche, hizo hincapié en que la líder de la semana no puede consultar ni hablar sobre la salvación con nadie, cosa que desde el lunes la boxeadora ha venido haciendo en reiteradas ocasiones.

El último habitante en dar sus votos cara a cara fue Nicola Porcella, quien le dio dos puntos a Jorge Loza y uno a Bárbara Torres. Si señalamos la forma de votar del peruano es porque por alguna razón la cuenta oficial de La Casa de los Famosos México escribió que él último voto de éste fue para Apio, cuando en sus argumentos el mismo Porcella aseguró que jamás traicionaría el pacto que aún sostienen los habitantes del cuanto infierno.

