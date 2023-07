Clarissa Molina festeja un nuevo logro en su carrera: “Es tan especial para mí”

Un nuevo logró ha llegado a la carrera de Clarissa Molina, la joven reportera de ‘El Gordo y La Flaca’. La dominicana se vistió con un impresionante vestido rojo para recibir un gran reconocimiento y se ha hecho llamar ‘lady in red’ al compartir las fotos de este momento tan especial.

“The “Lady in red” ♥️ está feliz. Sobre todo muy agradecida de haber recibido la llave de la ciudad de Unión City, en el vídeo escucharán el porqué es tan especial para mí este momento. Gracias, Mayor Brian. P Stack, Sr. Mercado y las comisionadas por su distinción hacia mi persona, con mucha humildad lo recibo. A ustedes que me leen, y celebran conmigo cada logro, siempre crean en ustedes y en su corazón. A @univisionny @elgordoylaflaca gracias por hacer este viaje tan especial”, dijo Clarissa Molina en esa publicación.

Clarissa Molina recibió las llaves de la ciudad de Union City, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Ante este reconocimiento que honra a la trayectoria e influencia que la dominicana ha tenido ella ha recibido muchos comentarios de los internautas.

“Felicidades, princesa, que Dios te siga bendiciendo enormemente”, “Hey, eso me dio nostalgia que bello”, “Muy bella te mereces eso y más Dios te bendiga siempre más éxitos para ti Clary”, “Felicidades mi niña hermosa. Always proud of u”, “Felicidades mi corazón hermoso te lo mereces”, “Bella, hermosa, preciosa” y “Felicitaciones mi reina! Me encanta! Sigamos cosechando éxitos” son algunos de los mensajes que ha recibido la dominicana de ‘El Gordo y La Flaca’.

Clarissa Molina recientemente agradeció por tener la oportunidad de cumplir sus sueños. Esto lo hizo el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, el país que le ha abierto las puertas en todos los sentidos.

“Feliz de poder vivir en un país independiente el cual me ha permitido lograr mis sueños, y echar pa’ lante, al igual a mi familia. Feliz día de la independencia de USA”, dijo la dominicana en este mensaje en ese día tan importante para los habitantes de Estados Unidos.

