Clarissa Molina sorprende en bikini y agradece a sus fanáticos por ayudarla a cumplir sus sueños

Este 4 de julio se festeja el Día de la Independencia de Estados Unidos y no son solo los nativos los que celebran tan importante día, sino que todos los habitantes extranjeros de este país se unen para homenajear a este territorio que les ha abierto las puertas para cumplir sus sueños.

La joven dominicana Clarissa Molina es una de estas personas que llegó a Estados Unidos en búsqueda de alcanzar todos sus sueños, y así lo está haciendo. Ella no dejó pasar esta importante fecha para dejar su mensaje a propósito de esa celebración.

Desde la playa la joven reportera de ‘El Gordo y La Flaca’ ha dejado ver sus encantos en un bikini de flores multicolores. Ella posó, se metió al mar y se acostó a tomar el sol, destacando siempre su sonrisa.

“Feliz de poder vivir en un país independiente el cual me ha permitido lograr mis sueños, y echar pa’ lante, al igual a mi familia. Feliz día de la independencia de USA”, dijo la dominicana a propósito del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Asimismo, la dominicana que participó en Nuestra Belleza Latina y el Miss Universo aprovechó para agradecer a sus millones de seguidores por todo el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera profesional.

“Quiero aprovechar también para agradecerles por tanto, tanto y tanto amor cada día. ¡Gracias! ¡Hoy estoy aquí gracias a Dios y por ustedes! Y por eso mismo sigo aquí con metas y sueños nuevos. ¡Los amo #TeamClarissa que desde el 2015 este grupo no me ha soltado y tú que me sigues día a día gracias! ¡Feliz día a todos!”, concluyó la también actriz.

Clarissa Molina durante su carrera profesional, comenzando con concursos de belleza, ha destacado como actriz en películas y como reportera para ‘El Gordo y La Flaca’ en donde demuestra sus dotes de presentadora y entrevistadora, lo cual le ha abierto las puertas para conducir múltiples ceremonias de premiaciones, alfombras rojas y muchos eventos más.

El público de la joven dominicana siempre está allí para ella, tanto profesionalmente como de manera personal. Hace pocas semanas Clarissa Molina confirmó lo que venía siendo un rumor desde el mes de diciembre: el fin de su relación con Vicente Saavedra.

Ante esto, fueron miles los mensajes de amor y apoyo que recibió mediante las redes sociales por parte de todas las personas que siguen su carrera.

