Con tres shows en Univision Ilia Calderón explica cómo hace para salir con todo y mantener viva la llama del amor

Ilia Calderón añade un nuevo show a su trabajo, “Señales del Crimen” (Vix), ya disponible en la plataforma digital y con este proyecto ya son tres, ¿cómo lo hace con tan solo un café al día y con tiempo hasta para mantener viva la llama del amor con su esposo?.

“Les voy a contar cómo nació ‘Señales del Crimen’. En mis más de 25 años de carrera periodística he entrevistado a muchísimos familiares de personas que han muerto por la violencia. Siempre me venían con algo y era el deseo de ellos de que esto no le pase a nadie más. La idea es que los familiares de las víctimas nos cuenten las historias, darles a ellos la voz que le fue quitada a su familiar”.

Este es tu tercer show, ¿cómo haces para tener energía?

Sí, está “Aquí y Ahora”, el Noticiero Univision, y está este programa, pero como te digo son muchos años en los que yo quería hacer algo así y cuando estás trabajando en lo que te gusta y cuando tú entiendes tu misión periodística, yo creo que no hay cansancio.

¿Cómo compaginas la vida laboral con la profesional?

Como hacemos todas las mujeres en tacones, organizándonos. Soy una persona supremamente disciplinada. A mí me da tiempo de hacer ejercicio por las mañanas, de ser mamá, de llevar a mi hija al colegio, de hacer lo que tengo que hacer en mi casa, de ser esposa.

“Y siempre cuando eres organizado encuentras un momento para hacer las cosas que te gustan: leer, oír música, descansar, viajar o simplemente estar tirado en una butaca, con los ojos cerrados descansando y creando nuevos proyectos”.

¿Y de dónde sacas energía para tanto?

No soy tomadora de café. Yo soy colombiana y amo el café, pero me tomo un solo café al día, y yo creo que la energía viene de la motivación por lo que estás haciendo.

¿Cómo haces para mantener la llama del amor con tu esposo?

Mi esposo también tiene su carrera, él es fisioterapeuta y es un hombre también muy ocupado, pero lo más importante es que haya interés de los dos por mantener el amor y por mantener nuestra familia.

“Por algo estamos juntos y si entendemos ese principio del por qué estamos juntos, vamos a luchar siempre por estar juntos”.

