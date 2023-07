Dayanara Torres salió a las calles vestida de blanco y se veía espectacular

El día de ayer Dayanara Torres fue presentada como la madrina de la presentación del libro “Naturalmente Bella, Remedios Secretos de la Abuela” del cirujano Daniel Campos. El evento se llevó a cabo en Miami y los paparazzi la vieron llegar tan fresca como elegante con un vestido en color blanco. Dayanara Torres en la presentación del libro “Naturalmente Bella, Remedios Secretos de la Abuela” del cirujano Daniel Campos. / Foto de Mezcalent.

Actualmente, Torres ha dado mucho de qué hablar gracias a su participación como conductora en programas como Despierta América y El Gordo y la Flaca de Univision. En cada uno de éstos la puertorriqueña ha logrado ganarse la simpatía del público que recientemente muchos de éstos han comenzado a perdirle a la televisora que la dejen en alguno de éstos como conductora permanente de la cadena.

Los fans aseguran que la gracia de esta ex Miss Universe hace falta en la pantalla chica. Algunos han llegado a decir que si Univision no le presta atención a esta solicitud, entonces debería ser Telemundo quien tome cartas en el asunto y le den a la conductora y juez de “Mira Quién Baila All Stars” una oferta que no pueda rechazar, como diría el “buen” Vito Corleone en la cinta “El Padrino”.

El día de ayer sorprendió con su vestido rosa fucsia en Despierta América, pero más sorpresa de felicidad llegó a los oídos de los telespectadores al confirmar que Dayanara ya tiene novio y este se llama Marcelo Gamma y además es de Brasil.

