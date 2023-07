Los seguidores de ‘Despierta América’ están encantados con la presencia de Dayanara Torres

Dayanara Torres ha estado de visita en ‘Despierta América’ esta semana y los seguidores del programa de Univision han manifestado la alegría por la presencia de la conductora de televisión y ex Miss Universo.

Ayer la boricua sorprendió con un vestido lila por encima de las rodillas y con un espectacular escote en la parte de la espalda. En el comienzo del programa la vimos desfilando, como es habitual, junto al resto de los presentadores del programa, cantando y bailando con alegría, hasta llegar al cómodo sofá que está en el medio del set del programa.

La presencia de la nacida en Puerto Rico ha conquistado los corazones de muchos de los fieles televidentes de ‘Despierta América’ y estas son algunas de las opiniones recibidas:

“Me encanta verte en DA!!! You look beautiful”, “Me alegra ver a Dayanara en el programa. Su carisma y dulzura se transmite”, “Qué alegría y belleza traes a DA”, “AMO verte ahí. Te quedas para siempre plis”, “Dayanara debe quedarse!!”, “¡Eres la luz de ese programa mi Dayanara me gustaría que te dejaras ahí siempre” y “Esoooo le has dado chispa al programa con tu belleza y humildad! Enhorabuena y éxitos” son algunos de los mensajes que ha recibido la boricua.

El lunes la ex Miss Universo hizo su aparición en el show de Univision con un atuendo blanco, donde predominó su short con detalles muy coloridos y los internautas no pararon de elogiar su look y su presencia en el programa.

“Hermosa Dayanara ojalá muchas siguieran tu ejemplo de humildad. Eres la más bella por siempre Dios te bendiga”, “Muy linda Dayanara, siempre serás Miss Universo”, “La más bella de Despierta América, Dayanara”, “Estás arrasando, que bien que te escogieron a ti. Tienes muy buena vibra y ganas de vivir muy positiva sigue siendo así se ve que eres feliz” y “Con tu edad y te ves más bella que cualquiera a tu lado”, son las opiniones que han dejado los televidentes del show matutino de Univision a propósito de la llegada de Torres.

