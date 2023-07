¿Adamari López y Chiquibaby juntas en ‘Siéntese quien pueda’? La mexicana despeja las dudas

El pasado 11 de julio fue cuando Chiquibaby inició como conductora oficial de ‘Siéntese quien pueda’, programa que es transmitido a través de las pantallas de Univision, y donde ella queda como reemplazo de Julián Gil, quien tuvo que tomar sus maletas e irse a México debido a otros compromisos laborales que no pudo rechazar.

A su vez, para nadie es un secreto que la mexicana y Adamari López han sido mucho más que compañeras de trabajo, pues la puertorriqueña es la madrina de la hija de la presentadora de televisión y desde que ambas fueron botadas de Telemundo se les ha visto muy de cerca.

Chiquibaby, Adamari López y Quique Usales trabajaron juntos durante un largo tiempo en ‘Hoy Día’. / Foto: Mezcalent.

Para muchos ha terminado siendo de gran curiosidad conocer el futuro de Adamari, de quien se ha dicho que seguramente más adelante van a terminar viéndola en Univision. Ahora, varios se preguntan si el momento es actualmente junto a su comadre.

En medio de su llegada al canal, López decidió expresarle sus más sinceras felicitaciones: “Felicidades, mi comadre bella. Te mereces todo lo bueno, eres la mejor“.

Además, hubo una seguidora de la red social de la camarita que aprovechó para hacer una solicitud bien particular y es que dijo: “Que lleven a Adamari también“. Por ello, la especialista en contenido del mundo del entretenimiento respondió: “La voy a invitar“.

Julián Gil aclara su futuro en ‘Siéntese quien pueda’

El programa que ahora transmiten a través de Univision compartió un video en días pasados en la red social de la camarita, donde el mismo argentino detalló lo que realmente iba a ocurrir con él en dicho espacio.

“Hola familia, sé que les debía este mensaje, la verdad que no sabía por dónde empezar. Estoy en México, en casita y mucho más tranquilo, ya procesé mucha información y muchos sentimientos. Sé que les debía un mensaje sobre ¿Qué pasó y qué va a pasar con ‘Siéntese quien pueda’? El viernes fue mi último show… nunca es el último y la verdad que ese día no estaba preparado para despedirme”, comenzó diciendo.

El argentino Julián Gil junto a algunos panelistas que estuvieron desde el inicio con UniMás. / Foto: Mezcalent.

“Antes de hacer el show casi no lo podía hacer porque tenía muchos sentimientos encontrados, por muchas cosas, por lo que significa para mí ¡Siéntese quien pueda! Ahora les voy a contar el motivo por el que me fui por un ratico, no me fui para siempre. El motivo es que arranco un nuevo proyecto en México“, añadió.

Sigue leyendo:

· Julián Gil rompe el silencio y aclara si regresará o no a ¡Siéntese quien pueda!

· Adamari López envía un tierno mensaje a Chiquibaby en su debut como conductora en Univision

· ¡Oficial! Chiquibaby conducirá uno de los programas de Univision a meses de su salida de Telemundo