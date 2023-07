Julián Gil rompe el silencio y aclara si regresará o no a ¡Siéntese quien pueda!

Chiquibaby es la nueva conductora de uno de los espacios de Univision, se trata de ¡Siéntese quien pueda!, programa donde comenzó a trabajar desde el pasado martes luego de haber estudiado con anticipación la dinámica que iban implementando, pero ¿Qué le pasó a Julián Gil?.

El argentino se retiró, pues tuvo que hacer sus maletas para viajar e irse de Estados Unidos, debido a que ahora reside en México. A su vez, rompió el silencio al tiempo que asumió que estaba consciente que le debía una explicación a aquellos que se mantenían atentos al programa.

“Hola familia, sé que les debía este mensaje, la verdad que no sabía por dónde empezar. Estoy en México, en casita y mucho más tranquilo, ya procesé mucha información y muchos sentimientos. Sé que les debía un mensaje sobre ¿Qué pasó y qué va a pasar con ‘Siéntese quien pueda’? El viernes fue mi último show… nunca es el último y la verdad que ese día no estaba preparado para despedirme”, comenzó diciendo en un video compartido este miércoles.

El actor y conductor Julián Gil y algunos panelistas que iniciaron en ¡Siéntese quien pueda! A través de UniMás. / Foto: Mezcalent.

Gil añadió en el video compartido de la cuenta oficial del programa, pues que no fue nada sencillo conducir el espacio desde el momento que le dijeron que debía viajar y no se despidió porque las emociones encontradas no se lo permitieron, aunque es temporal, debido a que aclaró que al finalizar el proyecto en México se regresará a EE.UU.

“Antes de hacer el show casi no lo podía hacer porque tenía muchos sentimientos encontrados, por muchas cosas, por lo que significa para mí ¡Siéntese quien pueda! Ahora les voy a contar el motivo por el que me fui por un ratico, no me fui para siempre. El motivo es que arranco un nuevo proyecto en México”, añadió.

A su vez, explicó que desde hace algún tiempo se postuló, pero no había corrido con suerte de poder calificar hasta el momento, por lo que termina siendo un paso fundamental en su carrera artística: “Es un proyecto donde vengo haciendo casting como desde hace dos años y pico, es muy importante para mi carrera y yo sé que ustedes me van a apoyar muchísimo. Gracias, así que muy pendientes que esto no es que me fui para siempre, es como un hasta luego“.

Sigue leyendo:

· Marjorie de Sousa no quiere hablar de su hijo Matías y la relación con Julián Gil, su padre

· ¡Siéntese Quien Pueda! Se muda a Univision: a partir del 22 de mayo podrás verlo en el horario de la 1:00 PM/12c

· Julián Gil comparte su felicidad mostrando prueba de embarazo y muchos se la creyeron