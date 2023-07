Gervonta Davis sale de prisión luego de incumplir arresto domiciliario

El pasado mes de junio el boxeador estadounidense Gervonta Davis, fue arrestado en Baltimore por incumplir el arresto domiciliario al que se le había condenado por declararse culpable por el cargo de atropello y fuga en noviembre de 2020.

Luego de 44 días en la Correccional de Maryland el portal ESPN confirmó que Davis fue liberado el pasado viernes. El boxeador de 28 años habría incumplido su arresto domiciliario al mudarse de la casa de su entrenador Calvin Ford, lugar donde la Fiscalía le adjudicó el arresto, a un lujoso hotel y luego a otra casa. Todo esto sin la notificación al jueza.

Es por eso que el pasado 1 de junio la jueza Althea Handy ordenó a Davis que cumpliera el resto de su condena en la cárcel de la ciudad. El abogado del boxeador argumentó que la dirección que dio su cliente para cumplir el arresto domiciliario era demasiado pequeña para él y su equipo de seguridad.

Gervonta Davis was just released from jail 👀🔥 pic.twitter.com/QCybXDDQoE — Daily Loud (@DailyLoud) July 14, 2023

Ahora que Davis cumplió los 90 días de arresto sentenciados por la jueza, que en principio eran domiciliario pero terminó yendo a prisión, ahora deberá cumplir tres años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.

La estancia de “Tank” en prisión parece que no le sentó para nada bien, hace unas semanas su entorno compartió una llamada de él mismo desde la cárcel a través de su cuenta de Instagram en la cual manifiesta su descontento con la decisión de la jueza.

“Solo quiero que la gente sepa que esta jueza está loca. Me ha encerrado básicamente porque compré una propiedad. Hice todo lo que estaba en mis manos para escuchar a mis abogados. Escuché a todo el mundo. Está molesta porque compré una propiedad. Por eso estoy en la cárcel”, afirmaba el púgil.

“Ella quería que me quedara en un apartamento con una cama y que ni mis hijos ni nadie me viniesen a ver, y cosas así. Solo quiero dejar ver la situación porque se está aprovechando de mí. No sé si será una buena o una mala jueza, pero esto no está bien. Tengo que compartir esta situación con todo el mundo”, cerraba la llamada de Davis desde prisión.

El futuro de su carrera

Poco antes de ser sentenciado a los 90 días de arresto, Davis había vencido a Ryan García en Las Vegas por nocaut técnico en el séptimo asalto en un combate que rompió récords de venta en el PPV.

Ahora que cumplió su condena Davis volvería pronto al cuadrilátero, y a pesar de que su popularidad bajó luego de los hechos ocurridos, el estadounidense buscará una pelea grande y el candidato ideal parece ser Devin Haney (30-0-0, 15 KO) para luchar por el título indiscutido de peso ligero .

Actualmente Davis ostenta los títulos mundiales en superpluma avalados por la IBF y WBA. Además del cinturón en la categoría peso ligero y superligero de la WBA. El oriundo de Maryland mantiene su invicto con un récord de 29-0, de las cuales 27 victorias fueron por la vía del nocaut.

