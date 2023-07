Oficial de policía Caleb Rogers es declarado culpable por robos en casinos de Las Vegas

Una trabajadora de un casino testificó el martes que nunca había temido por su vida hasta que se encontró frente a frente con un ladrón encapuchado en el mes de febrero de 2022.

Los fiscales federales identificaron al enmascarado con como el oficial de policía de Las Vegas Caleb Rogers, de 35 años, quien está siendo juzgado por tres robos en casinos.

Los funcionarios han dicho que el hombre era adicto al juego y luchaba con deudas por lo que supuestamente decidió robar casi $165,000 en robos dirigidos en Las Vegas Strip.

“Todo lo que pensaba en mi cabeza era: podría morir hoy”, expresó Sherry McGrath, quien supervisaba la casa de apuestas deportivas del Rio All-Suite Hotel & Casino cuando, de acuerdo con la policía, Rogers irrumpió en las cajas registradoras armado con una pistola emitida por el Departamento de Policía.

Ataviado con un traje gris y el cabello recogido, Rogers no mostró ninguna emoción cuando la empleada y otros tres trabajadores del hotel-casino del Río describieron como el “peor” día y el “más aterrador” de sus carreras.

Al momento de los crímenes, el sujeto era empleado del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas como oficial de patrulla en servicio activo.

Un vocero dijo la semana pasada que Rogers ha estado de licencia sin el beneficio de su sueldo “sin poderes policiales”, a la espera del resultado del juicio.

Durante su paso por el estrado, McGrath manifestó que ella y su compañera de trabajo, Priscilla Dougherty, de 63 años, estaba preparándose para abrir la casa de apuestas deportivas cuando un sujeto vestido de color oscuro saltó detrás del mostrado y les informó que tenía un arma. Ella dijo que tomó a Dougherty por los hombros “y la arrojo” hacia el piso.

Cuando McGrath se agachó como estaba su compañera de trabajo, el atracador les dijo que no valía la pena perder la vida por proteger el dinero del casino, informó AP .

Asimismo, los fiscales reprodujeron varios videos de vigilancia filmados por cámaras de seguridad en el casino donde se podían observar al sospechoso guardando dinero en su chaqueta antes de subirse de nuevo al mostrador y huir. En su camino, dejó algunos billetes sueltos que habían caído al piso.

Inmediatamente después de su salida del casino, el guardia de seguridad, Touleisu Poutasi, abordó al delincuente, y el sombrero y la peluca que había usado salieron volando de su cabeza. Una vez en el piso, dijo el guardia, el hombre tomó un revólver y plateado que lo tenía enfundado en su cadera.

“¿Estás dispuesto a morir por esto?”, recordó Poutasi, que dijo además que el sospechoso gritaba cuando llegaban más guardias de seguridad, acorralando al ladrón en una pelea por el control del arma. “¡Te dispararé!”

Ninguno de los vigilantes estaba armado cuando confrontaron a Rogers, señalaron los fiscales.

Cuando Tommy Baker se unió al altercado, dijo que vio la mano del sujeto en el arma y su dedo rodeando el gatillo.

En la sala del tribunal, los fiscales le entregaron a Baker el revólver plateado que dijeron que Rogers usó el día del asalto. En el estrado, Baker tomó el cañón de la pistola y mostró al jurado cómo presionaba el pulgar contra el percutor, con la esperanza de que el arma se disparara. Eventualmente, manifestó que pudo quitar el revólver.

Después del robo, Baker dijo que empezó a buscar un nuevo empleo que no tuviera que ver con ser personal de seguridad. Señaló que no podía dejar de pensar en cómo toda su vida podría haber cambiado en una fracción de segundo si no hubiera podido arrebatarle el arma de la mano a Rogers.

