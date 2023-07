Estados donde es más fácil o difícil ser joven en los Estados Unidos

WalletHub, el sitio especializado en información financiera y económica, realizó un estudio en el que consideró 15 métricas clave para conocer en qué estados de los EE.UU. los jóvenes tienen mejores o peores condiciones para desarrollarse, encontrando que por sus diferencias, Luisiana y Massachusetts se ubicaron en polos opuestos del listado, como el menos y el más idóneo, respectivamente.

“Crecer puede ser difícil. Sin un hogar estable, modelos a seguir positivos y herramientas para el éxito, muchos jóvenes estadounidenses se quedan atrás de sus pares y experimentan una transición difícil hacia la edad adulta” dice el reporte. “Desafortunadamente, el 16% de las personas entre 18 y 24 años no trabaja ni asiste a la escuela. Otros sufren de malas condiciones de salud que dificultan su capacidad para desarrollarse física o socialmente”.

Estos problemas no solo afectan a los jóvenes más adelante en la vida, sino que también resultan perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, WalletHub destaca que al menos el 77% de los adultos jóvenes de hoy en día no son elegibles para unirse a las fuerzas armadas de los EE.UU. porque no tienen calificaciones académicas, morales o de salud.

Además, la investigación muestra que cuando los jóvenes crecen en entornos con problemas económicos y falta de modelos a seguir, corren un mayor riesgo de pobreza, embarazo precoz y violencia, especialmente en la edad adulta: “El entorno es aún más difícil para estos jóvenes estadounidenses en 2023, con una inflación vertiginosa y otras dificultades económicas”.

Para determinar los lugares donde a los jóvenes estadounidenses no les está yendo tan bien como a otros del mismo grupo de edad, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en 15 indicadores clave de riesgo juvenil. El conjunto de datos abarca desde la proporción de jóvenes desconectados (los que no asisten a la escuela, no trabajan y no tienen un título más allá de un diploma de escuela secundaria) hasta la tasa de participación en la fuerza laboral entre los jóvenes, la tasa de pobreza juvenil y la salud (obesidad, adicciones, salud mental y física, etc).

Cada métrica se calificó y se otorgó una puntuación de 100 que representa el nivel más alto de riesgo juvenil.

Con la excepción de “Puntaje total”, todas las categorías de la tabla representan el rango relativo de ese estado, donde un rango de 1 representa las peores condiciones para esa categoría métrica.

Estados con la juventud más ociosa:

Estado: (1) Luisiana

Puntaje total: 69.84

Educación y Empleo: 1

Salud: 13

Estado: (2) Misisipí

Puntaje total: 68.76

Educación y Empleo: 2

Salud: 5

Estado: (3) Virginia del Oeste

Puntaje total: 66.31

Educación y Empleo: 4

Salud: 1

Estado: (4) Alaska

Puntaje total: 64.83

Educación y Empleo: 5

Salud: 3

Estado: (5) Nuevo México

Puntaje total: 60.70

Educación y Empleo: 3

Salud: 27

En contraparte:

Estado: (47) Virginia

Puntaje total: 31.59

Educación y Empleo: 46

Salud: 47

Estado: (48) Utah

Puntaje total: 31.41

Educación y Empleo: 45

Salud: 48

Estado: (49) New Jersey

Puntaje total: 30.50

Educación y Empleo: 48

Salud: 42

Estado: (50) New Hampshire

Puntaje total: 27.25

Educación y Empleo: 51

Salud: 23

Estado: (51) Massachusetts

Puntaje total: 25.95

Educación y Empleo: 50

Salud: 39

Para más detalles del estudio y la metodología, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· ¿Qué estados de EE.UU. son más autosuficientes en 2023?

· Las ciudades mejor y peor administradas de Estados Unidos, según WalletHub

· Éxito económico: los estados destacados en EE.UU. en 2023