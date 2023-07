Dan Goldman, congresista de Nueva York, exige actualización sobre investigación de terrorismo doméstico en EE.UU.

El congresista demócrata Dan Goldman, en conjunto con el senador demócrata Ed Markey y el congresista demócrata Robert García, lideró el envío de una carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en las que solicitó una actualización acerca de una investigación sobre el terrorismo doméstico en Estados Unidos, según información publicada en una nota de prensa que llegó a la redacción de El Diario de NY.

Goldman advirtió que se ha vuelto ampliamente conocido que “grupos violentos extremistas”, entre los que se encuentran miembros de grupos de supremacistas blancos y organizaciones antigubernamentales, se encuentran, de hecho, trabajando en agencias federales.

Una investigación nombrada en la misiva dirigida a Alejandro Mayorkas, director de la DHS, llevada a cabo por Project on Government Oversight and the Organized Crime and Corruption Reporting Project, indicó que más de 300 miembros del grupo de extrema derecha Oath Keepers se describieron a sí mismos “como empleados o ex empleados del Departamento de Seguridad Nacional”.

“Los grupos violentos y extremistas, así como sus líderes, supremacistas blancos y extremistas antigubernamentales, han sido explícitos acerca de su deseo de reclutar personal perteneciente a las autoridades, estén o no en funciones”, acotó Goldman en la carta.

Por tanto, el congresista pidió al director de la DHS que informara acerca de qué pasos ha tomado para expulsar a los extremistas de esta agencia federal.

“Aunque apoyamos tu compromiso para identificar y combatir a los extremistas domésticos violentos dentro de las filas del Departamento de Seguridad Nacional, hoy te escribimos para solicitar una actualización sobre los pasos y acciones que has tomado para sacar a los extremistas dentro de tus oficinas“, indicó Goldman en la carta a Mayorkas.

De acuerdo con información publicada por la oficina de prensa de Goldman, varios senadores demócratas expresaron su preocupación acerca del incremento de “grupos paramilitares de vigilancia” que se encuentran actualmente patrullando la frontera entre Estados Unidos y México, utilizando “métodos ilegales de intimidación, acoso y detención de inmigrantes” y que, en algunas ocasiones, estos grupos colaboran o tienen la aprobación de agentes federales.

Sigue leyendo:

– Corte de Nueva York ordena que se redibuje el mapa electoral del Congreso: una victoria para los demócratas

– Congresista Dan Goldman: “Ha habido 332 tiroteos masivos durante los últimos 6 meses en Estados Unidos”

– Congresista demócrata cuestiona censura a su colega en la Cámara de Representantes: “A George Santos lo protegen todos los días”