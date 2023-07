Corte de Nueva York ordena que se redibuje el mapa electoral del Congreso: una victoria para los demócratas

Una corte de Nueva York ordenó, este jueves, que se redibujara el mapa electoral del Congreso, un fallo que podría considerarse como una victoria a favor del Partido Demócrata, el cual podría recuperar algunos escaños adicionales en la Cámara de Representantes que perdió durante las elecciones conocidas como las “mid terms” en noviembre del año pasado, de acuerdo con información de The New York Times.

Pese a este fallo, se espera que el Partido Republicano apele a la decisión ante los tribunales.

Según el portal de noticias The Hill, un grupo de votantes de Nueva York, identificado como Grupo Legal Elias, presentó una demanda en junio de 2022 en la que solicitaron a la Comisión de Redistritación Independiente (IRC, por sus siglas en inglés) que redibujara los límites de los distritos electorales del estado.

No obstante, esta comisión, de carácter bipartidista, no llegó a un acuerdo para redibujar el mapa electoral de Nueva York, rechazando el primer conjunto propuesto, y no se permitió que se presentara un segundo conjunto.

Esto hizo que para las elecciones del año 2022 se utilizara un viejo mapa electoral.

Ante esto, los demócratas iniciaron un procedimiento ante la corte de apelaciones de Nueva York, argumentando que se le debería dar la oportunidad a la IRC de redibujar los mapas nuevamente.

Es por ellos que la corte ordenó que la IRC comenzara de inmediato sus funciones.

Peter Lynch, juez de la corte de apelaciones en la decisión, opinó que la IRC “tenía un deber indiscutible bajo la Constitución de Nueva York de presentar un segundo conjunto de mapas tras el rechazo de su primer conjunto… No se discute que la IRC no cumplió con este deber”.

“El derecho a participar en el proceso democrático es el derecho más esencial en nuestro sistema de gobierno. Los procedimientos que rigen el proceso de redistritación, fácilmente abusados por aquellos que buscan minimizar la voz de los votantes y aferrarse al poder, deben ser protegidos tan celosamente como el derecho a votar en sí mismo. Al conceder esta petición, devolvemos el asunto a su diseño constitucional”, indicó Lynch, de acuerdo con una reseña de The Hill.

La decisión fue celebrada por el Grupo Legal Elias.

“El año pasado, los votantes de Nueva York emitieron sus votos bajo un mapa electoral del Congreso que ignoró y marginó a las comunidades minoritarias y a algunos de los ciudadanos más vulnerables del estado. Los neoyorquinos merecen los límites justos y el proceso justo por los que votaron, y la decisión de hoy es un gran paso en la dirección correcta”, dijo Aria Branch, socia del Grupo Legal Elias, en un comunicado.

Branch agregó además su complacencia con el fallo de la corte.

La decisión ya ha generado opiniones en contra por parte de los republicanos.

Jack Pandol, vocero de campaña de los republicanos en la Cámara de Representantes, opinó, en un comunicado reseñado por The Hill, que los demócratas intentando obtener más poder disfrazándolo “como un caso judicial”.

“Después de no lograrlo en las urnas el pasado noviembre, los demócratas de Nueva York están intentando un descarado intento partidista de obtener más poder, disfrazado como un caso judicial. Los republicanos apelarán para proteger la voluntad de los votantes de Nueva York y lucharemos por mantenernos firmes en el estado“, dijo Jack Pandol, portavoz del brazo de campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes, en un comunicado.

Los demócratas ya están dedicando recursos en Nueva York para recuperar los escaños de la Cámara de Representantes que perdieron durante las elecciones intermedias de noviembre, según The Hill.

