Dayanara Torres luego de haber estado en ‘Despierta América’ se regresó a Puerto Rico

La Miss Universo 1993 Dayanara Torres hace algunos días estuvo en ‘Despierta América‘ cubriendo a uno de los presentadores que se encontraba ausente, al tiempo que la audiencia del espacio matutino se tomó el atrevimiento de mencionar que sería ideal que la dejaran como conductora oficial.

Pese al increíble trabajo que estuvo realizando, ella decidió ir a su casa y hacer las maletas y regresarse a su natal Puerto Rico, al tiempo que compartió parte de lo que fue su viaje y lo contenta que la mantiene el hecho de estar en su tierra. Sin embargo, no reveló el motivo del traslado.

Torres posiblemente pudo haber asumido esta nueva aventura debido a que el próximo jueves se llevará a cabo ‘Premios Juventud’ en la isla y ella es una de las que conducirá una de las noches más esperadas por los cantantes que se encuentran nominados a las distintas categorías.

“Coming Home. Y cómo no estar enamorada de esta belleza? #TeAmo #PuertoRico”, fueron las palabras que acompañaron la publicación.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, y es que en la plataforma donde cuenta con más de un millón de seguidores inmediatamente comenzaron a hablar sobre su llegada al lugar, al tiempo que destacaron que a sus 48 años sigue siendo una mujer bastante hermosa que se ha sabido conservar. Además, los fanáticos esperan que logre disfrutar en medio de lo que serían los ensayos para evitar errores en vivo.

“Esta sí es una dama ejemplar!”, “Puerto Rico es lo máximo. Éxitos siempre Dayanara y gracias por amar tanto a PR”, “El ser más bello que ha dado esta bella isla”, “Tan bella, yo venía en ese vuelo, que placer conocerte y saludarte”, “Yo amo esa isla, caminar por el viejo San Juan me encanta”, “Que hermosa nuestra reina por siempre”, “Te he dicho que me gustaría conocerte y ser buenos amigos. Solo háblame”, “Que disfrutes mucho, bendiciones”, “Bienvenida a Puerto Rico”, “Una belleza enamorada de otra belleza”, “Bella, la isla del encanto”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Los seguidores de ‘Despierta América’ están encantados con la presencia de Dayanara Torres

· Dayanara Torres luce un sensual vestido rojo para reemplazar a una conductora en ‘Despierta América’

· Dayanara Torres asume un nuevo reto profesional que transmitirá Univision