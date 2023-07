“Directo al Mundial”: Infantino ve a Jaime Lozano dirigiendo a México en la Copa del Mundo 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió la labor del director técnico de la selección de México, Jimmy Lozano, durante la premiación de la Copa Oro 2023.

El primer mandatario considera que Lozano lo tiene todo para dirigir al Tri en la Copa del Mundo del 2026, y sin mayor problema se lo hizo saber.

En medio de la entrega de las preseas por ganar la Copa Oro, Infantino le dio un mensaje alentador a Lozano, y hasta le hizo sacar varias sonrizas.

“Extraordinaria labor, lo tuyo no tuvo madre, fue de otro nivel. Directo al mundial“, le dijo el presidente de la FIFA a Lozano, cuando le entregaba la medalla de campeón.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, diciéndole a Jimmy Lozano algo así como:

– “Extraordinaria labor, lo tuyo no tuvo madre, fue de otro nivel, directo al mundial 😅 “



O qué dirían ustedes que le dijo? Los leo… pic.twitter.com/JLETMyKmXG — ROSANA FRANCO (@RosanaFranco10) July 17, 2023

El hecho que se registró en el campo del SoFi Stadium de California quedó grabado en videos que posteriormente se hicieron virales.

Jaime Lozano logró conseguir la tarea por la que fue puesto en la dirección técnica de la selección mexicana, teniendo en cuenta que lo designaron para disputar la Copa Oro.

El contrato del estratega terminó y ahora queda de parte de la Federación Mexicana de Fútbol decidir si lo mantienen en el puesto o lo sustituyen.

De hecho, eso lo dijo el mismo Lozano cuando le preguntaron por esa charla en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Creo que Infantino no sabía que aquí acababa mi contrato, pero yo creo que él pensó que ya yo estaba para lo que resta del proceso”, comentó Lozano.

“Primero lo conocí hoy por primera vez, es un gusto un placer, y después creo que con estos resultados grandes oportunidades. Ojalá, no me corresponde a mi. Claro que me gusta estar aquí y es un sueño dirigir a mi selección en un Mundial”, sentenció.

