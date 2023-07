Edward Cabán hace historia al ser nombrado como el primer Comisionado latino del NYPD

Hace más de 32 años, con apenas 23 de edad, Edward Cabán, criado en el seno de una familia boricua del Sur de El Bronx, comenzó formalmente su carrera en el NYPD, asignado al cuartel policial número 40, localizado en la esquina del 257 de Alexander Avenue. Y este lunes 17 de julio, con 55 años cumplidos, el oficial Cabán volvió a la misma estación, pero para hacer historia: fue nombrado como el nuevo comisionado de la Policía de la Ciudad de Nueva York, cargo que por primera vez asume un latino entre los 46 que han manejado los destinos de la Uniformada en 178 años.

En medio de un multitudinario recibimiento y entre besos, abrazos y sonrisas de los presentes, quienes no paraban de vitorear a Cabán con gritos de “Eddie”, “Eddie”, “Eddie”, como lo llaman cariñosamente en el NYPD, el nuevo Comisionado de policía de la Gran Manzana, bajó, una a una las escalinatas de la entrada del cuartel 40 de El Bronx para juramentar como jefe de la policía, que actualmente cuenta con más de 33,000 uniformados, 31% de ellos hispanos, y 17,000 civiles.

Tras poner su mano sobre la Biblia, y acompañado por su esposa, Leidy, sus dos hijos: Edward y Ava, y sus padres, el Comisionado Cabán,quien estaba en el cargo como interino desde el pasado 30 de junio, cuando Keechant Sewell, la primera mujer en manejar el NYPD, se fue de la agencia policial sin que se sepan las razones exactas, el neoyorican dio su palabra de que respetará la Constitución y desempeñará con responsabilidad la tarea que le está siendo asignada.

“Ser el primer comisionado de policía hispano es un honor de la más alta calidad”, dijo visiblemente emocionado el Comisionado Cabán, cuyo principal reto seguirá siendo mantener la seguridad en los cinco condados, que la propia policía asegura va por buen camino tras lograr la reducción de los principales crímenes en los últimos 18 meses.

El policía puertorriqueño, cuyo padre se desempeñó como detective de tránsito del NYPD, reconoció que su nombramiento es un reconocimiento a aquellas familias hispanas y de minorías de la Gran Manzana, que ahora podrán verse representados en funcionarios de alto mandato en el NYPD.

“Mi camino con el NYPD empezó hace más de 32 años. Un jovencito puertorriqueño de Parkchester, parado en un poste en el sur de El Bronx, como miles antes que yo y miles después. En esos días los jefes de mayor autoridad en el Departamento de policía no se veían como yo. El oficial Eddie Cabán no podía caminar en la estación 40 e imaginarse su futuro, al ver las fotos de posiciones de liderazgo colgadas en la pared”, agregó Cabán, quien se comprometió a llevar a la Ciudad de Nueva York hacia un camino de mayor seguridad, de la mano de las comunidades.

“Juntos, construiremos sobre nuestros éxitos y continuaremos reduciendo el crimen y mejorando la calidad de vida en nuestras comunidades“, dijo el jefe policial, invitando a más neoyorquinos a que se sumen a las filas del NYPD. “Hoy, espero que haya un joven, un estudiante universitario o un veterano militar que se entere de mi nueva asignación y le surja la pregunta, ¿qué tal si? A ellos les digo, la policía de Nueva York los quiere, la policía de Nueva York los necesita, y su comisionado tiene mucho que hacer por ustedes”.

El Alcalde Adams confesó que ya había puesto su mirada sobre Cabán para que llegara a ocupar el mando en el NYPD, y lo describió como un instrumento fundamental en las labores que la Uniformada ha venido adelantando desde que asumió como mandatario de la Gran Manzana.

“Sabíamos que teníamos que hacerlo bien. Sabíamos que teníamos que nombrar a la persona adecuada. Y vi en Eddie, hace mucho tiempo, las posibilidades. Sabía que había algo especial en Edward Caban. Lo observé, su disciplina, su actitud, la diversidad de la gente que constantemente me decía lo que significaba para ellos. Él ha sido fundamental en los esfuerzos del departamento para reducir el crimen en los últimos 18 meses”, dijo el burgomaestre. “Él es la elección correcta para este momento (…) este será probablemente uno de los momentos más significativos y emotivos para mí de presentar a una persona de cuello azul representativa de esta ciudad”.

Tania Kinsella, hija de padres de Jamaica y Guyana, quien se desempeñaba como subdirectora de la Oficina de Servicios de Patrulla, fue nombrada en la misma ceremonia como nueva primera subcomisionada de la policía de Nueva York, lo que la convierte en la primera mujer de color en desempeñar ese cargo. Tras su juramento, la oficial, de Staten Island, también manifestó estar más que lista para continuar promoviendo la seguridad en los cinco condados y vio su ejemplo como el rostro positivo del llamado sueño americano.

El vicealcalde de Seguridad Pública de la Ciudad, Philip Banks III, también calificó la designación de Edward Cabán como “un momento histórico para toda la ciudad de Nueva York”, y describió al nuevo Comisionado como un “líder excepcional, motivado por su dedicación al servicio público y su profundo conocimiento de nuestras diversas comunidades”, quien contribuirá a llevar a la Gran Manzana a “ser una ciudad más segura y próspera”.

Pero junto a la lluvia de felicitaciones, buenos deseos y el festejo por el nombramiento de Cabán como el primer latino en asumir la máxima jefatura en el NYPD, también vino un llamado urgente para que el nuevo manejador de las riendas de la Uniformada promueva cambios urgentes al interior de la policía.

Así lo advirtió la organización Legal Aid Society, tras destacar que la policía de la Gran Manzana necesita urgentemente una reforma, y exigir al nuevo Comisionado que promueva avances significativos con el público para mejorar su confianza en el NYPD y ponga freno a tácticas abusivas que ha usado la Uniformada, y se responsabilice por sus actos a quienes las cometan.

“Esto comienza con el reconocimiento de que la aplicación de la ley no es una panacea para muchos problemas de la comunidad y que iniciativas como el modelo CURE Violence, basado en evidencia, deben tener prioridad sobre la renovación continua de las políticas y prácticas racistas y tensas de antaño”, aseguró Legal Aid Society. “En segundo lugar, la cultura de impunidad tanto en 1 Police Plaza como en las comisarías de toda la ciudad de Nueva York solo seguirá creciendo si Cabán no aborda de manera significativa la mala conducta desenfrenada, y esta crisis también debería ocupar un lugar destacado en su lista de prioridades”.

A manera de recomendación, organizaciones comunitarias y líderes neoyorquinos también hicieron un llamado al nuevo jefe del NYPD para que se reúna pronto con miembros de las comunidades para establecer mejores canales de comunicación y encontrar mejores opciones de relación.

“Como siempre he dicho, es importante ver la diversidad de la gente y las comunidades de Nueva York representadas en el liderazgo, pero es aún más importante asegurarse de que los líderes atiendan las preocupaciones de esas comunidades”, dijo el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, tras desear mucho éxito a Cabán a fin de que pueda ayudar a la policía a desempeñar su papel en la “producción de seguridad pública verdadera, duradera y equitativa, operando con transparencia y responsabilidad” en su labor.

“En un momento importante en la discusión sobre vigilancia y la seguridad pública, incluso en torno a cuestiones continuas de vigilancia policial excesiva en las comunidades negras y latinas y el aumento de las paradas de inspección, espero trabajar con el Comisionado y sigo comprometido con esfuerzos más equitativos que reconozcan que la vigilancia policial es una parte de lo que se necesita para ayudar a que lo neoyorquinos se sientan y estén seguros”, advirtió Williams.

Loyda Colón, directora ejecutiva del Comité de Justicia de Nueva York, fue más allá y no solo criticó la designación de Cabán como el líder del NYPD, sino que exigió a la Administración Municipal y al nuevo Comisionado de policía que despida inmediatamente de las filas de la Uniformada a oficiales que han matado y abusado de neoyorquinos vulnerables.

“Como ocurre con el alcalde Eric Adams, la raza y el origen étnico de Edward Cabán no tienen sentido dado su historial de violencia contra las comunidades de color pobres y de clase trabajadora en nuestra ciudad. Junto con su perfil racial y su historial de mala conducta, Cabán ha estado participando en la violencia sistémica de la policía de Nueva York durante décadas”, dijo la activista, quien culpó al funcionario de participar en el aumento de detenciones inconstitucionales y por motivos raciales de neoyorquinos negros y latinos, y el aumento de la criminalización de los neoyorquinos desamparados y enfermos mentales.

“Hablar es barato. En lugar de darnos una retórica sobre la representación y la diversidad, Cabán y Adams deben eliminar las prácticas abusivas de la policía de Nueva York y despedir de inmediato a los oficiales que mataron a estos neoyorquinos (entre otros Kawask Trawick, Delrawn Small, Allan Feliz, Antonio Williams y Ronald Anthony Smith) y a todos los oficiales que cometieron malas conductas”. agregó Colón.

Luis Bolaños Ordoñez, organizador de unión de derechos civiles de la asociación VOCAL-NY, se sumó al llamado a que el NYPD tenga una reestructuración de cabo a rabo, y advirtió que el tener a Cabán como el primer hispano en ser Comisionado de la Uniformada, no es motivo de celebración, mayormente para latinos y neoyorquinos negros que “han sufrido” las prácticas de abuso policial.

“Edward Cabán para los latinos es tan insignificante y su nombramiento no tiene nada de profundidad, pues no podemos dejarnos engañar y pensar que tener gente de nuestra misma etnicidad o raza ocupando cargos altos necesariamente quiere decir que vayan a mejorar las cosas para nuestras comunidades. Bajo el liderazgo de Eric Adams, estamos volviendo a la mentalidad que tenían alcaldes como Bloomberg y Giuliani de criminalizar a las personas más pobres, y Cabán es parte de eso”, dijo el activista latino, quien se mostró poco optimista con el cambio de mando en el NYPD.

“Soñar no cuesta nada, y aunque Cabán pudiera darle un cambio a las cosas, empezando por no criminalizar las pequeñas faltas de personas pobres, mayormente negras y latinas, no arrestando a personas por infracciones menores o enfermos mentales, eso va a seguir pasando, porque Adams es el que manda y es muy difícil que ponga en esa posición a alguien que crea que le va a llevar la contraria y Cabán lo va a obedecer”, agregó el activista de Vocal NY.

Datos sobre el nuevo comisionado del NYPD

1er hispano en ser nombrado en el cargo más alto de la policía de NYC en 178 años

46 comisionado en toda la historia del NYPD

55 años es la edad del Comisionado del NYPD

Puertorriqueño es el origen del Comisionado

2 hijos adolescentes tiene el Comisionado: Edward y Ava

Leidy Cabán es la esposa del Comisionado del NYPD

40 fue el cuartel policial donde Cabán inició su labor en la policía hace 32 años y donde se anunció su nombramiento

Subcomisionado del NYPD bajo el mando de la Comisionada Keechant Sewell, fue su cargo previo

El Bronx es el condado de nacimiento de Cabán

1991 fue el año en que ingresó al NYPD, patrullando las calles de El Bronx

23 años de edad tenía cuando comenzó en el NYPD

Juan Cabán, padre del Comisionado, fue detective de tránsito del NYPD

Licenciatura en Ciencias en Justicia Penal de la Universidad de St.John forman parte de sus estudios

1994 fue ascendido a Sargento

1999 fue ascendido a Teniente

2005 ascendió a Capitán

2008 fue ascendido a Subinspector

2015 fue ascendido a Inspector

2022 fue nombrado subcomisionado del NYPD

2023 fue nombrado Comisionado interino del NYPD y ahora Comisionado permanente del NYPD

