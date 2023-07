Juez bloquea temporalmente ley que restringe la mayoría de abortos en Iowa a partir de las seis semanas

Un juez de Iowa bloqueó la nueva prohibición del aborto de manera temporal en ese estado, evitando así que entrara en vigencia este lunes, y restaurando el acceso al aborto en el estado mientras la demanda sigue en marcha.

El juez de la corte de distrito del condado de Polk, Joseph Seidlin, dictaminó que probablemente una demanda presentada por proveedores de servicios de aborto tenga éxito, y agregó que la orden judicial temporal seguirá vigente durante la duración de la demanda.

“El tribunal otorgará la orden judicial temporal solicitada aquí”, dictaminó Seidlin. “Al hacerlo, reconoce que hay personas buenas, honorables e inteligentes, moral, política y legalmente, en ambos lados de este perturbador dilema social y constitucional”.

El juez escribió que la corte cree que debe seguir el precedente actual de la Corte Suprema de Iowa y preservar el statu quo mientras el litigio avanza.

La demanda fue presentada por Planned Parenthood of the Heartland, la Clínica Emma Goldman y la ACLU de Iowa, que argumentaron que la prohibición del aborto no era constitucional, de acuerdo con la ley estatal.

La gobernadora republicana Kim Reynolds promulgó una amplia legislación el viernes en la Cumbre de Liderazgo Familiar, una conferencia evangélica que contó con la presencia de varios aspirantes a candidatos presidenciales.

La ley podría prohibir casi todos los abortos luego de la detección de actividad cardíaca fetal, que suele ser de seis semanas de embarazo y antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, pero con excepciones para casos de violación, incesto y anomalías fetales.

Iowa aprobó una versión similar a la de la ley de 2018, pero la corte estatal la detuvo porque Roe vs. Wade aún estaba vigente, pero luego de que ser revocada en junio de 2022, Reynolds solicitó a un tribunal de distrito que la ley entrara en vigor.

Cuando la corte se negó a aprobarla, Reynolds apeló a la Corte Suprema de Iowa, que llegó a un punto muerto 3-3, dejando el límite previo, que era de 22 semanas.

Posteriormente, Reynolds convocó a la legislatura liderada por el Partido Republicano a una sesión especial la semana pasada con el propósito de aprobar la prohibición.

Con información de The Hill

