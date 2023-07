Mike Pence es totalmente pro-vida: propone prohibir abortos para embarazos no viables en EE.UU.

Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos y aspirante presidencial republicano, propuso recientemente la prohibición de los abortos para los embarazos no viables en el país, según reseñó el portal de noticias The Hill.

“Soy pro-vida. No me disculpo por ello. He escuchado tantas historias, a lo largo de los años, acerca de mujeres valientes y familias a las que les dijeron que sus hijos no nacidos no llegarían a buen puerto o no sobrevivirían. Y luego, tuvieron un embarazo saludable y un parto saludable”, explicó Pence en una reciente entrevista.

De acuerdo con información de The Hill, la campaña de Pence como aspirante presidencial en las primarias del Partido Republicano ha tenido como eje principal el tema del aborto, e incluso ha advertido que este tópico “es más importante que la política”.

Asimismo, Pence es uno de los pocos candidatos que apoya una hipotética prohibición federal de los abortos a las 6 semanas de gestación.

En abril de este año, Pence aseguró incluso que le gustaría retirar la píldora abortiva conocida como mifepristona de los anaqueles de Estados Unidos, esto con el fin de proteger a “los no nacidos”.

Pence indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) debería ser revisada por su aprobación de la píldora abortiva y cuestionó a la administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, la cual estableció que la mifepristona podría ser obtenida por correo y no solo en persona.

“Para proteger a los no nacidos, pero también por la salud y seguridad de las mujeres, espero que el litigio continúe y que los productores de mifepristona se hagan responsables”, dijo el ex vicepresidente en una entrevista ofrecida a CBS News.

Registros judiciales reseñados por CBS News indican que más de 5 millones de mujeres han concluido sus embarazos usando mifepristona.

Otros aspirantes presidenciales como Nikki Haley han abogado, más bien, por generar consenso entre los republicanos y Estados Unidos alrededor del aborto.

