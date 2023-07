Carmen Villalobos revela un tierno gesto de amor de su novio Frederik Oldenburg para poder verla

Carmen Villalobos está muy emocionada por el fin de la segunda temporada de ‘Top Chef VIP’, el programa que ella condujo y donde varios famosos mostraron sus habilidades culinarias a través de las pantallas de Telemundo.

La presentadora colombiana no dejó pasar la oportunidad para dedicar unas palabras al programa y a muchas de las personas que la acompañaron en esta segunda temporada del show culinario en el que ella lloró, río y vivió momentos únicos.

“De verdad que no puedo estar más feliz con este show! ¡Gracias a todos y cada uno de los que hacen parte de este proyecto maravilloso! Gracias a mis queridos chefs @adriamarina @delivier y @juanmaelcielo por ser tan buena onda”, comenzó diciendo la colombiana.

Más adelante agradeció a todo el equipo de trabajo que cada día la apoyó durante la realización de este proyecto. Como es de esperarse, no dejó pasar la oportunidad de agradecer a sus seres más cercanos como su madre y su novio Frederik Oldenburg, de quien reveló un gran acto de amor que realizaba mientras ella grababa el programa en Colombia.

“A ti amor @fredefutbol por venir a Colombia cada 15 días por 5 meses seguidos y creer que en la distancia también se puede construir. Te amo muchooooooooo”, fue lo que dijo la colombiana para su amado novio.

La pareja de la que recién hace unos cuantos meses confirmó su relación no fue afectada por la distancia, pues el venezolano de manera constante viajaba para poder compartir con Carmen Villalobos momentos que seguramente han sido parte fundamental de su historia.

Por su parte, a su mamá también le envió un amoroso mensaje. “A ti mami que siempre has estado a mi lado y que jamás me has soltado de la mano. Gracias por entender mi trabajo, ya sabes que después vienen las recompensas a tanta ausencia. Te amo”.

