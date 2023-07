Carmen Villalobos reaccionó a un inesperado regalo que le dio su novio Frederik Oldenburg

La colombiana Carmen Villalobos el pasado viernes quiso compartir, con sus más de 22 millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma, una noticia que la mantiene bastante contenta, y es que en primer lugar les manifestó que se encuentra de vacaciones, mientras que está visitando por primera vez Londres, lo que ha sido un regalo por parte de su pareja Frederik Oldenburg.

La noticia la dio a conocer con un tierno video que compartió en Instagram, donde además se muestran disfrutando de su viaje, y se dan demostraciones públicas de amor. Villalobos resaltó que el presentador de ‘Hoy Día’, llevaba meses queriendo realizar el viaje, y cuando vio la oportunidad de organizarlo fue bastante discreto para dar un regalo a ella que, sin duda, la dejó sorprendida.

“¡HOLA LONDRES! Ustedes no saben lo que este hombre planeó este viaje… lo tuvo en secreto por meses y les confieso algo? ¡Valió la pena! ¡Es mi primera vez aquí y esta es la primera parada de este viaje sorpresa! Te amo mi amorrrrrrrrrrrr @fredefutbol”, fue el mensaje que acompañó tierna publicación colgada en la red social de la camarita.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar de lo que vieron en el video compartido en horas de la tarde del pasado viernes, y es que algunos criticaron el hecho de la manera como ella presume a su pareja sentimental, y le terminaron mencionando que él no era físicamente como el actor William Levy.

Otros internautas la felicitaron por como lleva su relación con el venezolano, fue así como destacaron que eso y más es lo que ella necesitaba, al tiempo que también le dijeron que Frederik es muy parecido a Sebastián Caicedo, quien fue su pareja sentimental por más de 10 años y además estuvieron casados.

“Juras que es William Levy”, “Vive tu vida, que seas feliz”, “Me encanta la energía de ustedes dos”, “Me encantas, vives sin hacerle daño a nadie”, “La gente si sufre por lo ajeno, no sean metidos”, “Te lo mereces, él es genial”, “Se parece a tu ex, te los buscas idéntico”, “Bellos, que disfruten”, “Cambian de pareja como cambian de calzones”, “Llevan tres días y ya lo aman, ay no tú”, “Lástima que él se ve muy muy amanerado”, “No sé, pero lo encuentro parecido a su esposo”, “Qué bellos, te mereces ser feliz”, “Muy lindos, pero me encantaban verla con Sebastián”, “Me encanta verte feliz Carmencita bella”, “Se ven hermosos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

