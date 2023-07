Evaluna Montaner y Camilo mostraron por primera vez la carita de su hija Índigo

La cantante Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se convirtieron en padres en abril de 2022, desde ese momento muchos de sus fanáticos se comenzaron a preguntar cómo sería físicamente Índigo, aunque para muchos resultó ser sorpresa que ellos se volvieron parte de aquellos famosos que prefieren no mostrar a sus pequeños.

Sin embargo, ciertas situaciones se fueron presentando en el camino y entre ellas que su bebé será la encargada de decidir el sexo con el que se sienta cómoda más adelante, aunque de nacimiento es una nena, y según han hecho entender que desde el inicio ellos deseaban tener un varón.

En las últimas horas, se han estado viralizando una gran cantidad de imágenes donde el colombiano se muestra al lado de su esposa, mientras que en uno de sus brazos está cargando a su hija, pese lo que han dicho sobre la sexualidad, pues la pequeña está vestida como una niña y varios se derritieron de ternura al verle la cara por primera vez.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el más reciente contenido difundido en la red social de la camarita, pues algunos comenzaron a preguntar que cuál era el sexo del bebé, al tiempo que otros detallaron que se parece mucho a su madre.

Sin embargo, algunos usuarios de la aplicación mencionaron que fue lo mejor que pudieron hacer debido a que ya no les estaba resultando seguirla manteniendo escondida de la sociedad, aunque otros simplemente dijeron que no veían conveniente que le hayan puesto ese nombre.

“Una mini Evaluna”, “Es una niño o un niño?? Estoy confundida, tiene nombre de niño y se ve como niña y está vestida como niña”, “Es una niña, ellos quisieron ponerle índigo porque querían un varón y le salió niña, no quisieron hacer el ultrasonido”, “¿Qué significa Índigo? No es más cómo de nombre niño… oh cómo alguna cosa”, “Claro porque ya no les estaba funcionando mantenerla oculta, o sea, el público decía que para que tanto show mostrando cuando descubrieron que estaban embarazados”, “Qué bella”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

