El abdomen de Evaluna Montaner causa furor en redes: Camilo y Ricardo Montaner no tardaron en responder

Evaluna Montaner ha dejado a más de uno de sus seguidores con la boca abierta al presumir su plano abdomen en una serie de fotos que publicó en Instagram. La cantante y esposa de Camilo Echeverry posó desde el balcón de una linda casa con amplios jardines verdes.

Para algunas de las fotos Evaluna posó levantando su camisa blanca con estampado en el medio y su pantalón verde sin abotonar. En la primera imágen se le ve sonriente, mientras que en la última hay un plano detalle de su rostro, donde se ve la mitad de su cara con una expresión seria. “Hello you”, fue lo único que escribió la cantante para acompañar estas 6 fotografías que han superado los 641.000 me gustas.

Entre los más de 1.400 comentarios que hay en esta publicación, destacan los de su amado esposo Camilo y el de Ricardo Montaner, su padre conocido mundialmente por su talento como cantautor.

“La 1 es nueva foto de perfil, seguro”, dijo su esposo y padre de su hija, mientras que Ricardo Montaner expresó: “Qué hermosa eres hija”. Entre los demás comentarios que recibió la artista también están los de Camila Cabello, Mau Montaner, Aitana, Sofía Reyes y Poche.

Hace un mes Evaluna y Camilo celebraron el primer cumpleaños de su hija Índigo, la pequeña que llegó hace un año a sus vidas. Ellos lo festejaron también en las redes sociales al compartir un video donde ambos comparten con Índigo en la piscina, en un día de mucha diversión bajo el sol.

Esta publicación casi llegó a los 2 millones de me gustas y además obtuvo cientos de mensajes de felicitaciones para la pequeña y para sus padres. Sin embargo, hubo muchas críticas pues los internautas reclamaron que los artistas no muestren el rostro de su hija, pues en estas imágenes, tal como ha sido habitual desde el nacimiento de la pequeña, no se le ha visto su cara. View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

