Dayanara Torres comparte sus secretos de belleza y revela que una parte esencial surge de ser una mujer feliz

Dayanara Torres comparte los logros de sus hijos a través de sus redes sociales, en donde ha demostrado que ser una mamá y una mujer feliz la hace por añadidura ser una mujer bella, pero sumado a lo emocional están también los consejos del Doctor Campos, responsable de la piel de esta ex Miss Universe, desde hace varios años. Por esta razón, la presentadora acudió a la presentación del libro de tips de belleza del doctor y compartió algunos.

El secreto para estar bella es estar feliz. Yo creo que eso sale, sale hacia fuera. Yo estoy muy contenta, mis hijos me dan alegría, todas esas cosas yo creo que son parte del secreto" Dayanara Torres, – ex Miss Universe y conductora de televisión.

La ex esposa de Marc Anthony celebra treinta años desde su coronación en el Miss Universo y asegura tener una piel muy sensible. “Yo no hago nada con mi piel si no lo consulto con él primero, porque mi piel es muy sensitiva, así que el doctor Campos siempre ha estado muy pendiente”.

¿Qué tips puedes compartir del doctor?

¡Tips! Yo creo que eso es lo bonito de este libro, que son tips de remedios caseros, de remedios de tu abuela, de remedios de mi mamá, por ejemplo. Mi mamá nunca me dejaba acostarme con maquillaje puesto; ella decía que añadía cinco años si no me quitaba el maquillaje en la noche, o hacer mis ‘scrubs’ de miel con azúcar o aceite con azúcar. Hacer cosas así, que son mucho menos fuertes para mi piel, y eso lo he aprendido mucho con él porque él siempre ha posteado todos estos años, siempre ha posteado todos estos remedios y cada vez que los posteaba los guardaba porque en algún momento los iba a necesitar.

“Por eso estoy tan feliz -de- que el libro ya esté a la venta y está todo acumulado… toda esa información en un solo lugar, así que yo feliz, feliz de estar aquí y de poder ser parte de esto”.

La belleza de Dayanara también es responsabilidad de la felicidad que le dan sus hijos con sus logros.

“Ya el grande se acaba de graduar en mayo de la universidad y sin haber terminado ya le han caído trabajos, trabajos muy importantes. Sus dibujos y sus obras han estado en escenarios de premios importantes, también hizo un cómic book de un superhéroe puertorriqueño que se llama ‘Oro, el Coqui Dorado’ y me alegro porque se lo merece, porque de verdad que ha sido muy trabajador.

“El chiquito comenzó en Santa Bárbara, en Los Ángeles, pero como era la pandemia se desilusionó un poco y se alejó, pero ahora comienza nuevamente en enero en Nueva York, así que ¡feliz!”.

