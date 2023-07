En el Senado de EE.UU. reina el silencio: ¿Apoyan los republicanos a Donald Trump?

¿Apoyan o no los senadores republicanos al expresidente Donald Trump? Esa parece ser una de las cuestiones centrales del Partido Republicano en estos momentos, pues, a pesar de que el exmandatario podría ser acusado de conspiración por su presunto vínculo con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, en el Senado de EE.UU. ha reinado el silencio por parte de los senadores del GOP.

A diferencia de la Cámara de Representantes, donde diversos congresistas han expresado iniciativas como retirar fondos de la investigación federal del fiscal especial Jack Smith o han rechazado, de plano, las notificaciones de Smith enviadas hacia Trump, en el Senado han sido más cautelosos a la hora de expresar apoyo a Trump.

De acuerdo con información del portal de noticias The Hill, el senador republicano Mitch McConnell, que de hecho condenó al expresidente Trump por supuestamente haber incitado el ataque al Capitolio, no contestó este miércoles a los reporteros que le preguntaron si el exmandatario, efectivamente, debía ser juzgado por el Departamento de Justicia.

“He dicho cada semana, aquí, que no voy a dar comentarios sobre los candidatos a la presidencia. Cómo me sentí en el momento (es decir, sobre el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021) lo expresé en su momento, pero no voy a empezar a criticar a los aspirantes presidenciales“, aseveró McConnell, según reseñó The Hill, al responder si sería legítimo que el Departamento de Justicia acusara a Trump con cargos criminales por querer revertir los resultados electorales de 2020.

Por otra parte, el senador republicano John Thune respondió, ante esa misma interrogante, que todo dependería de los hechos y de la evidencia presentada.

“Eso va a depender de si se rompieron leyes o no. Claramente, no sé qué es lo que están buscando. Pero estoy seguro de que lo sabremos en su debido tiempo“, dijo Thune, según reseñó The Hill, una respuesta cautelosa que, nuevamente, no denotó un apoyo completo hacia el expresidente Trump.

El senador John Cornyn, también republicano, aseguró, por otra parte, que el Departamento de Justicia tiene, a su juicio, la autoridad de investigar lo que considere necesario, y que esa investigación “no tiene nada que ver con el Senado de EE.UU.”.

The Hill indicó además que el senador Cornyn evadió responder cuando los reporteros le preguntaron si consideraba que Jack Smith era un fiscal con credibilidad. “No tengo conocimiento acerca de ello”, aseveró.

De acuerdo con The Hill, el senador republicano John Barrasso opinó, por otra parte, que le parecía que “El presidente (Joe Biden) está apuntando a su oponente más popular. ¿No es eso interesante? Suena político para mí“, siendo, hasta los momentos, uno de los pocos senadores que parece opinar que la acusación en contra de Trump es más bien política y que no tiene tanto fundamento jurídico.

Sigue leyendo:

– ¿Será Trump acusado de conspiración por el asedio al Capitolio? Esto menciona la notificación que recibió del fiscal especial Jack Smith

– Congresista republicano propondrá ley para retirar fondos de la investigación federal contra Trump

– Donald Trump sugiere al Congreso que debería iniciar un juicio político contra Joe Biden