Abogado de Edwin Castro asegura que su cliente no perderá un solo dólar del premio mayor de $2,000 millones del Powerball

Los dos abogados de José Rivera, el hombre que presentó una demanda en California en la que alega que le robaron el boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball, renunciaron a su representación.

El reporte de The U.S. Sun este miércoles no especifica las razones.

Uno de los abogados, R. Brian Kramer, abandonó el caso el 12 de julio, de acuerdo con los documentos judiciales que cita el medio.

Ayer, Estela Richeda indicó en una audiencia del caso en la Corte de Alhambra en el condado Los Ángeles que hacía lo propio.

Tras la cita judicial, el abogado de Castro, identificado como David De Paoli, declaró que su cliente se encuentra bien y está determinado a continuar el caso hasta las últimas consecuencias.

Desde que el 14 de febrero pasado fue anunciado por la Lotería de California como el ganador del máximo premio de lotería en la historia de Estados Unidos, Castro no ha hecho declaraciones públicas al respecto, tampoco sobre el alcance de la demanda.

“No hay ninguna base o fundamento legal en esta demanda. En este punto, nosotros estamos trabajando en el proceso de servicio, pero hay problemas enormes con la demanda”, planteó De Paoli.

Entre otras cosas, la defensa ha insistido en que el recurso no especifica cómo el boleto pasó de las manos de Urachi F. Romero a las de Castro.

“En un punto, va a ser claro que Edwin G. Castro es el propietario legítimo del boleto”, añadió el abogado.

“Yo no sé si ellos quieren que se les pague y obtener dinero, pero no van a recibir un solo dólar”, anticipó el representante legal sobre posibles intenciones de los otros dos hispanos.

En la audiencia de ayer, se evaluó la moción presentada por Castro en la que disputa el proceso de entrega de documentos relacionados con la demanda.

El abogado argumenta que el portador de citaciones le entregó el papeleo al padre de su cliente y no a Castro como corresponde. Padre e hijo se llaman igual.

En la demanda, Rivera denuncia que Romero, quien le rentaba una habitación en su casa, le robó el tiquete correspondiente al sorteo del 8 de noviembre. No están claras las circunstancias de la apropiación ilegal.

En entrevista con New York Post en mayo pasado, Romero rechazó las imputaciones. Sin embargo, alegó que Rivera le mostró el boleto ganador del “jackpot”, y que incluso el inquilino le explicó la selección de los números.

Sigue leyendo:

Caso Edwin Castro: las lagunas en la historia sobre el supuesto robo del boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball en California

Tres pasos básicos para cobrar un premio ganador de lotería sin problemas y evitar fraudes

Premio mayor de $1,000 millones en el Powerball se queda en California, donde se ve demanda por supuesto robo de boleto ganador de los $2,000 millones en el mismo sorteo