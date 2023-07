Premio mayor de $1,000 millones en el Powerball se queda en California, donde se ve demanda por supuesto robo de boleto ganador de los $2,000 millones en el mismo sorteo

El boleto ganador del premio mayor de $1,000 millones en el Powerball fue vendido en California, el mismo estado en el que actualmente se litiga una demanda por el supuesto robo del boleto premiado con $2,000 millones en el mismo sorteo.

Powerball confirmó en un comunicado este jueves que un solo boleto en California acertó los seis números de la serie ganadora en el sorteo de anoche.

Las últimas compras de boletos para la tirada aumentaron el monto a $1,080 millones. La suma es la tercera más grande en la historia del Powerball y la sexta en cuanto a juegos de lotería en general en Estados Unidos.

Los números ganadores del sorteo fueron: 7, 10, 11, 13, 24, y el Powerball, 24. El multiplicador de Power Play fue de 2X.

“Felicidades a nuestro nuevo ganador del premio mayor de Powerball y la Lotería de California”, indicó en declaraciones escritas Drew Svitko, presidente del grupo de productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Pennsylvania.

“Por más de 30 años, Powerball ha unido a la gente para soñar y ganar en grande, y haciendo esto, ha recolectado miles de millones de dólares para buenas causas apoyadas por las loterías. Una porción de cada boleto de Powerball vendido como parte de este premio mayor irá a promover ese legado de apoyo a programas y servicios públicos en nuestra comunidad”, añadió el portavoz.

Por su parte, la Lotería de California confirmó por Twitter que el “jackpot” se quedó en el estado, pero no ha divulgado aún dónde fue comprado el tiquete.

“No sabemos quién es el ganador hasta que se presente; ¡es muy probable que quien sea que tenga el boleto no se haya dado cuenta todavía que ganó“, indicó la entidad.

Añadieron: “El ganador tiene un año para reclamar el premio, y nuestro mayor consejo es mantener el tiquete en un lugar seguro. Es la clave para obtener el dinero del premio”.

En una corte en California, actualmente se ve la demanda presentada por José Rivera contra Edwin Castro, Urachi F. Romero y la Comisión de la Lotería de California.

Rivera alega en el recurso que Romero supuestamente le robó el boleto que luego Castro reclamó.

Precisamente, esta semana trascendió que dos de los abogados que se supone defendieran a Rivera en el litigio renunciaron a la representación.

Castro no ha hecho declaraciones públicas desde que fue anunciado como ganador de la máxima suma el 14 de febrero pasado.

Romero por su parte aseguró en entrevista con The New York Post que no se apropió del boleto. Sin embargo, alegó que Rivera, a quien le rentaba una habitación en su vivienda, le mostró el tiquete ganador del sorteo del 8 de noviembre.

La Lotería insiste en que Castro es el ganador legítimo. Además plantearon ante la Corte de Alhambra que el derecho de una parte ganadora de un premio proviene únicamente de la posesión del boleto ganador, no por el mero hecho de haber comprado un tiquete.

Añadieron que los reclamos contenidos en la demanda no son suficientes para establecer un curso de acción.

Sigue leyendo:

Caso Edwin Castro: las lagunas en la historia sobre el supuesto robo del boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball en California

La recomendación de personal de Powerball si usted se gana los $1,000 millones del premio mayor en el sorteo de esta noche