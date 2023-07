Agenda de NY: qué hacer en Nueva York del 19 al 26 de julio

La actriz Andrea Navedo presenta su libro

Andrea Navedo, famosa por sus actuaciones en Jane the Virgin y A Million Little Things, acaba de publicar su libro “Our Otherness is our Strength”, en donde comparte su historia de crecer en El Bronx, con el fin de inspirar a los jóvenes que crecieron como ella y quienes, después de ser descartados, todavía estaban decididos a tener éxito. La actriz tendrá un evento especial de lanzamiento, este jueves 20 de julio a las 7:00 pm, en la sala de libros raros del tercer piso de Strand Book Store (828 Broadway en la calle 12, Manhattan). En la conversación participará también la autora puertorriqueña residente en Nueva York, Claire Jiménez. Entradas: https://www.eventbrite.com/e/andrea-navedo-claire-jimenez-our-otherness-is-our-strength-tickets-629565717007

Cortesía



Gregorio Uribe en Times Square

Ya sea que dirija su irresistible big band o un grupo musical pequeño, como en este concierto gratuito del viernes por la noche en Times Square, Gregorio Uribe puede hacer bailar a cualquier multitud con una “variedad embriagadora” de ingredientes musicales. Nacido en Bogotá y radicado en Nueva York, Uribe es un acordeonista, vocalista, compositor y director de orquesta de gran espíritu que ha trabajado con grandes como Rubén Blades, Carlos Vives y Arturo O’Farrill, y es un líder natural de músicos y audiencias por igual. Organizado por Carnegie Hall Citywide, a partir de las 5:00 pm en la Broadway Pedestrian Plaza (entre las calles 43 y 44). Más información: www.carnegiehall.org.

Cortesía: Gregorio Uribe

Grupo Niche en La Boom

Celebre las fiestas patrias colombianas este viernes 21 de julio en La Boom, donde se estará presentando la aclamada orquesta Grupo Niche. Los ganadores del Latin Grammy como Mejor Álbum de Salsa, en 2020, y como Mejor Álbum Tropical en 2021, por su disco “40”, traerán su ritmo y alegría acostumbrada al famoso local de Queens, con famosos temas como Gotas de Lluvia, Una aventura y Busca por Dentro. Estarán acompañados por Diego Gale y su Grupo Gale. La Boom está ubicado en el 56-15 Northern Blvd. Las puertas abren a las 10:00 pm. Información: https://laboomny.com

Cortesía

La nueva temporada de ‘Shakespeare in the Parking Lot’

The Drilling Company arranca su serie de dos semanas de “La comedia de los errores”, dirigida por Hamilton Clancy, para la temporada 28 de Shakespeare in the Parking Lot (SITPL). Las funciones serán desde el 20 al 29 de julio, de jueves a sábado a las 7:00 pm, en el estacionamiento de The Clemente (114 Norfolk Street). Shakespeare in the Parking Lot de The Drilling Company ha sido una tradición del Lower East Side durante casi tres décadas. Su concepto, presentar obras de Shakespeare con una estética de “teatro pobre” en un estacionamiento en funcionamiento, ahora es ampliamente imitado en el país y en todo el mundo, con producciones tan lejanas como en Nueva Zelanda. Gratis. Más información en: www.drillingcompany.org

Cortesía: The Drilling Company

Festival Anual de Fotografía Latinoamericana

El 6to Festival Anual de Fotografía Latinoamericana (LAFF), organizado por El Bronx Documentary Center (BDC), continúa celebrándose hasta el 30 de julio. El festival incluye obras de proyectos sobre personas desaparecidas y feminicidios en México; los derechos de los pueblos indígenas en Perú; los derechos de los transexuales en Colombia; el éxodo de los jóvenes cubanos; las manifestaciones feministas en Chile; el efecto del auge de la minería en Perú sobre las comunidades rurales; Venezuela vista a través de los ojos de las jóvenes; entre otros temas. También hay talleres presenciales, excursiones guiadas, mesas redondas y otros actos comunitarios. Las exposiciones están disponibles en el 614 Courtland Ave, NY Bronx y en el 364 E 151st St, Bronx, NY 10455, y en lugares al aire libre en todo el barrio de Melrose, en el Sur de El Bronx. Entrada gratuita. Información: bronxdoc.org

Foto: María Jesús Pueller

Magos Herrera estrena “Aires”en Bryant Park

Celebrando el lanzamiento de su último álbum Aire, la cantante mexicana de jazz Magos Herrera se presentará con su fenomenal sexteto y orquesta de cámara The Knights, en el Bryant Park este viernes 21 de julio a las 7:00 pm. Su nueva grabación presenta composiciones originales (encargadas por New Jazz Works de Chamber Music America), así como selecciones del Gran Cancionero Latinoamericano. Escrito en gran parte durante el aislamiento por la pandemia, Aire será interpretado en vivo para el público. Gratis. Más información:https://bryantpark.org.

Foto: Shervin Lainez

Afro Dominicano en Long Island City

El próximo martes 25 de julio disfrute de la banda Afro Dominicano y su alma afrocaribeña, que ellos describen como una mezcla de estilos folclóricos dominicanos e influencias pop que incluye merengue, bachata, samba, reggae, punk y R&B, todo filtrado a través de una sensibilidad única de Nueva York. La mezcla de las voces, el acordeón, la guitarra, la percusión tradicional y el bajo eléctrico genera riffs de alta energía y baladas románticas. El show gratuito es parte de la serie Live at the Gantries que se lleva a cabo este verano en el Gantry Plaza State Park (4-09 Center Blvd- Long Island City, Queens). A las 7:00 pm. Más información: https://kupferbergcenter.org/event/afro-dominicano.

Cortesía

Semana de los Restaurantes Verano 2023

Ya está por arrancar la NYC Restaurant Week Summer 2023, y muchos de los negocios participantes ya están aceptando reservaciones. La llamada Semana de los Restaurantes se llevará a cabo desde el próximo lunes 24 de julio hasta el domingo 20 de agosto, y los restaurantes ofrecerán almuerzos de dos platos por $30, $45 o $60, y cenas de tres platos por $30, $45 o $60 (no incluye propina). El programa bianual ofrece a los comensales la oportunidad de disfrutar de más de 500 restaurantes de la ciudad de Nueva York, ubicados en 70 vecindarios, a precios asequibles. Las reservas se pueden hacer en nyctourism.com/restaurantweek.

Fiesta de fútbol femenino

El miércoles 26 de julio, de 7:30 a 11 pm, la New York City Women ‘s Soccer (NYC WSOC) se asociará con Pig Beach BBQ Queens para organizar una “watch party” del partido Estados Unidos. vs. Países Bajos (9 pm), de la Copa Mundial Femenina, en beneficio de las organizaciones de fútbol femeninas de Nueva York. La fiesta es gratuita con RSVP y contará con encuentros especiales con jugadores, soccer tenis, rifas, especiales de comida y bebidas, subasta en línea, mercadería para recaudar fondos y más. A las 8:00 pm, Sara Ach de The Women ‘s Soccer Show Podcast transmitirá en vivo un episodio especial previo al partido. Pig Beach BBQ está ubicado en el 35-37 36th St., y estará transmitiendo toda la acción de la Copa Mundial Femenina en pantallas de alta definición. Para reservar, visite: https://www.eventbrite.com/e/usa-v-netherlands-womens-world-cup-watch-party-at-pig-beach-queens.