Brooklyn Nets y Cleveland Cavaliers disputarán un encuentro de temporada regular de la NBA en París

La NBA sigue en su tarea de llevar el mejor baloncesto del mundo fuera de las fronteras de Estados Unidos y Canadá. A través de los 77 años de vida de la liga, ya han sido 35 encuentros de temporada regular que se han disputado fuera del país.

Esta venidera temporada 2023/2024, que inicia en octubre, también tendrá un encuentro en otras latitudes. Pues la NBA confirmó que el próximo 11 de enero de 2024 en el Accor Arena de París se llevará a cabo el encuentro entre los Brooklyn Nets y los Cleveland Cavaliers.

🇫🇷 #NBAParis 2024… LET'S GO! 🤩



👋 Les @Cavs et les @BrooklynNets débarquent dans la capitale française !



🏟 @Accor_Arena

🗓 Jeudi 11/01/24

🎟 Les infos billetterie seront à suivre

🆕 Les membres NBA ID auront la priorité sur les pré-ventes



👇 Inscrivez-vous dès maintenant 👇 — NBA France (@NBAFRANCE) July 19, 2023

Esta será la tercera ocasión en la que la NBA lleve un encuentro de temporada regular a tierras francesas, la primera vez fue en enero del 2020 y en aquella oportunidad Milwaukee Bucks y Charlotte Hornets fueron los encargados de llevar el show al país europeo.

La pasada temporada Chicago Bulls y Detroit Pistons también jugaron en París, es por eso que después de ese éxito la NBA decidió repetir la fórmula esta venidera campaña con un nuevo encuentro a disputarse también en enero.

Países que han sido escenario de la NBA

El primer partido de la NBA fuera de Estados Unidos fue el 2 de noviembre de 1990 entre los Phoenix Suns y Utah Jazz, a celebrarse en Tokio. Desde entonces Japón albergó otros 11 partidos de la NBA, el último de ellos en el año 2003.

El país vecino México también ha recibido varios cotejos del mejor baloncesto del mundo, la primera oportunidad fue en 1992 con Houston Rockets y Dallas Mavericks como protagonistas, desde entonces el país azteca fue anfitrión de otros 10 encuentros. El último de ellos la temporada pasada entre San Antonio Spurs y Miami Heat el 17 de diciembre de 2022.

En Europa recién en 2011 pudieron ver en vivo un partido de la NBA. Londres fue la ciudad elegida y New Jersey Nets y Toronto Raptors los protagonistas. En otras 8 oportunidades se repitió la capital inglesa para albergar encuentros de la NBA. Hasta el Washington Wizards vs. New York Knicks de 2019 como último precedente.

Sigue leyendo:

· Jimmy Butler “predice” que el Miami Heat ganará la próxima temporada de la NBA

· Estrella de la NBA pide disculpas a su pareja tras darle una paliza frente a sus hijos

· Terminó la NBA Summer League y estos fueron los novatos más destacados