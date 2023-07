Hombre de Nebraska es acusado de hacerse pasar por adolescente para cometer abusos sexuales en escuelas secundarias

Un hombre de Nebraska fue arrestado y señalado por hacerse pasar por un estudiante adolescente para “mezclarse” en dos escuelas secundarias en 2022 para cometer actos de abuso sexual.

El sujeto, identificado como Zachary Scheich, de 26 años, fingió ser un joven de 17 para inscribirse en la Escuela Secundaria Northwest, y luego se transfirió a la Escuela Secundaria Sureste para cometer los presuntos delitos bajo el alias de Zak Hess, señaló el Journal Star, citando a la policía local.

“He estado en el distrito durante 10 años, y esta es la primera vez que recuerdo que suceda algo así”, declaró el jefe de seguridad de las escuelas públicas de Lincoln, Joe Wright, al WLKN.

“Los informes señalaron que Scheich se “mezcló con otros estudiantes”, pasando un total de 54 días en ambas escuelas durante el año académico 2022/23, señaló el subjefe del Departamento de Policía de Lincoln, Brian Jackson.

El sospechoso, quien es de baja estatura, con 5 pies y 4 pulgadas, con un peso de 120 libras, se graduó en la preparatoria Southeast High, en 2015, indicó la policía.

Scheich fue arrestado el jueves en una biblioteca local, siendo acusado formalmente de dos cargos de agresión sexual a través de un dispositivo electrónico, y otro cargo de tráfico sexual de menores.

La policía determinó tras las investigaciones iniciadas el 1 de junio que ninguno de los presuntos delitos ocurrió en la propiedad de la escuela, acotando que existe una lista de presuntas víctimas que no han sido entrevistadas y que podría haber sido más, pero no han sido identificadas, señaló New York Post.

Los requisitos mínimos para inscribirse en una escuela secundaria pública son un certificado de nacimiento, registros de vacunación y expedientes académicos, pero supuestamente el sospechoso brindó documentos falsos.

Scheich asistió por primera vez a Northwest el 20 de octubre del pasado año, y luego se transfirió a Southeast el 12 de enero. Tenía programado asistir a la escuela de verano, pero no lo hizo, apuntó la policía.

Mindy Burbach, portavoz de las escuelas del condado, le dijo al Journal Star que la asistencia de Scheich fue “irregular”, agregando que la rotación del personal y la cantidad de tiempo desde que se graduó podrían dificultar que los funcionarios escolares lo reconocieran.

