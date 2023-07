¿Por qué debería firmar inmediatamente su boleto de lotería si ganó un premio mayor como el de los $1,000 millones del Powerball?

Para expertos en temas de reclamo de premios mayores de lotería, el consejo esencial es mantener silencio; es decir, no divulgar a cercanos que usted obtuvo ganancias en juegos de azar.

Previo a cualquier divulgación, es importante que contrate un equipo de expertos que lo asesoren. Lo anterior debe incluir un abogado, un contador y un asesor financiero.

Con la ayuda de los profesionales, se supone que se le haga más fácil decidir cómo va a distribuir el dinero o cómo lo invertirá; si optará por la suma completa en un solo pago o por el desembolso en anualidades.

Otro paso que no debe olvidar para mantener la pureza de los procesos es firmar el tiquete ganador.

Desde el sitio web de la Lotería de Florida se recomienda a los ganadores firmar la parte trasera del billete como si se tratara de un cheque o cualquier otro documento legal.

Para esto, se puede usar una pluma, aunque cualquier instrumento de escritura es aceptable. “Etiquetas de correo o estampillas no son aceptables”, aclara la entidad.

“Deja mucho espacio en caso de que decida ponerlo en el nombre de una corporación o fideicomiso o añadir otros beneficiarios. No se vuelva loco y firme el boleto completo. Es posible que tenga que agregar algún miembro, socio, o fideicomisario, etc.”, añade el sitio floridajustice.com.

Además es clave que haga copias de ambos lados de su boleto de lotería antes de guardarlo en un lugar donde solo usted pueda tener acceso al mismo.

La recomendación es que se guarde el boleto de lotería bajo llave en una caja de seguridad en el banco o en una caja fuerte personal.

La firma de abogados Phillips & Hunt aclara que el boleto de lotería es pagable al portador o a la persona que lo presenta.

“Eso significa que la posesión es a menudo la primera consideración. Aunque conflictos pueden suceder y la custodia puede ser disputado, el que firma el boleto y presenta una identificación con foto puede reclamar el premio“, alertan desde la firma.

Sin embargo, para tener más herramientas en ley para reclamar el premio en caso de que el boleto fuera robado o resultara perdido, los expertos recomiendan firmarlo y hacer copias del documento.

En California, actualmente, se litiga el caso en el que José Rivera alega en una demanda que le robaron el boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball sorteados el 8 de noviembre pasado.

Rivera denunció que Urachi F. Romero, quien le rentaba una habitación en su casa, se apropió del tiquete que luego fue reclamado ante la Lotería de California por Edwin Castro. En el recurso aparecen como demandados los dos hispanos, además de la Comisión de la Lotería Estatal de California.

Ayer se realizó una audiencia del caso en la Corte de Alhambra en el condado de Los Ángeles para examinar la moción de Castro en la que este plantea que no se le entregó como es debido el papeleo de la demanda. Entre algunas de las lagunas de la historia destaca que el documento no especifica cómo el boleto pasó de las manos de Romero a las de Castro.

Tras el encuentro judicial, el abogado de Castro, identificado por la Lotería como ganador legítimo del premio mayor, declaró a The Sun U.S. que la demanda no tiene base legal para prosperar.

“No hay ninguna base o fundamento legal en esta demanda. En este punto, nosotros estamos trabajando en el proceso de servicio, pero hay problemas enormes con la demanda”, sostuvo David De Paoli..

“En un punto, va a ser claro que Edwin G. Castro es el propietario legítimo del boleto”, añadió el abogado.

Sobre posibles intenciones de los otros dos hispanos, el representante legal especuló: “Yo no sé si ellos quieren que se les pague y obtener dinero, pero no van a recibir un solo dólar“.

En el mismo estado, una persona ganó los $1,000 millones del Powerball en California el miércoles. La lotería en ese estado informó ayer que el tiquete que acertó los seis números de la serie fue vendido en Las Palmitas Mini Market, en el vecindario Skid Row en el centro de Los Ángeles.

Hasta la mañana de este viernes, nadie había reclamado el premio mayor del más reciente sorteo.

