Arabia Saudita entraría en la pelea por fichar a Kylian Mbappé y estarían dispuestos a pagar lo que pide el PSG por el francés

Transcurre los días y la novela por el futuro de Kylian Mbappé sigue desarrollándose, recientemente se dio a conocer que el PSG no llevará al futbolista francés a la gira de pretemporada por Asia. Lo que aumenta la incertidumbre sobre lo que pasará con el jugador.

Para el club parisino las alternativas son sencillas: O Mbappé renueva su vínculo con el equipo (el cual vence en junio de 2024) o se va transferido a otro club este mismo verano antes de que termine el mercado de fichajes.

Sin embargo Mbappé parece no querer tomar aún una decisión y sigue firme en quedarse en el PSG para poder irse como agente libre en 2024. Situación que la entidad francesa no le agrada en lo absoluto, pues han dejado claro que no pretenden dejar ir libre al jugador.

Kylian Mbappe en su última renovación con el PSG / Getty Images

Pero las últimas informaciones que llegan desde el medio francés RMC Sports indican que un nuevo interesado se sumó al interés por Mbappé y estaría dispuesto a pagar los $240 millones de dólares que pide el PSG para transferir al atacante de 24 años.

Este interés viene desde el Al Hilal de Arabia Saudita. Que además de pagar la millonaria cifra, no tendría problema en dejarlo partir al siguiente año gratis al Real Madrid. Deseo que Mbappé ha dejado claro que quiere cumplir.

Además el reporte del medio francés asegura que el PSG habría dado el sí a la oferta del club árabe, por lo que la decisión queda netamente en manos de Mbappé. Quien podría ir un año al fútbol saudí y luego firmar como agente libre por cualquier club de Europa.

Todos salen ganando

De concretarse esta operación que informa RMC Sports, todas las partes involucradas saldrían ganando de cierta manera. Por un lado el PSG ingresaría los $240 millones que quiere por la transferencia del jugador y que difícilmente algún equipo de Europa pueda darle.

Por otro lado Arabia Saudita gana un jugador clave para sus aspiraciones, y aunque será solo por un año, podría ser suficiente para darle el impulso que necesario a la liga saudí y en especial a la candidatura que el país asiático pretende oficializar para albergar la Copa del Mundo del 2030.

En principio el menos favorecido parece ser el jugador, sin embargo el sueldo que cobrará en Arabia Saudita no será nada despreciable. Mientras que en 2024 podrá salir y como agente libre tendrá más facilidades para fichar por cualquier club de Europa y hacerse de una prima de fichaje que iría netamente para él. El Real Madrid también sería un beneficiado de esta movida, pues se ahorraría muchísimo dinero en traspaso si Mbappé llega libre en 2024.

Sigue leyendo:

· PSG se cansa de Kylian Mbappé y lo pone en venta: “Nadie es más grande que el club”

· Ruptura en el vestuario del PSG: 6 jugadores se quejan de Mbappé y sus críticas al club

· Tienda oficial del Real Madrid prohíbe estampar camisetas con el nombre de “Mbappé”