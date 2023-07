James Harden buscará forzar su traspaso de los Philadelphia 76ers: “Es hora de ponerse incomodos”

El jugador de los Philadelphia 76ers James Harden, aceptó hace algunos meses su opción de jugador para extender su vínculo con la franquicia de la NBA hasta el final de la temporada 2024/2025.

Sin embargo desde hace algunos días se viene manejando la opción de que el equipo de Philadelphia cambie al base de 33 años antes del inicio de la venidera temporada, mientras que el propio Harden ha mostrado señales de querer forzará su salida del equipo.

Daryl Morey, gerente general del equipo, confirmó en una entrevista con la estación de radio Philadelphia 97.5 FM que el jugador no está cómodo dentro de la franquicia y que su salida solo será evaluada si llega una oferta que al equipo le resulte.

“James es un muy buen jugador, sin embargo, ahora mismo, él prefiere estar en otro lugar”, dijo Morey. “Si no recibimos a un buen jugador o algo que podamos convertir en un buen jugador, entonces no haremos el canje”, lanzó el directivo del equipo.

El “Barba” llegó en febrero de 2022 a los 76ers vía cambio y a final de temporada acordó un nuevo contrato por 2 años y $68,6 millones de dólares. Sin embargo la poca competitividad del equipo ha hecho replantarse a Harden su permanencia en Philadelphia.

James Harden/Getty Images

Ante la posibilidad de que los 76ers no le abran la puerta a Harden, pues si no llega una oferta que el equipo considere atractiva no se irá, el jugador ha empezado una campaña de roce para buscar forzar sí o sí su salida del equipo.

Recientemente en sus redes sociales el “Barba” soltó el siguiente texto. “He estado cómodo por mucho tiempo. Es tiempo de hacerlo incómodo“. Esto sería un claro mensaje al equipo para dejar claro que si no le facilitan la salida, él mismo podría forzarla.

El futuro de Harden

James Harden actualmente es uno de los máximos anotadores en la historia de la NBA, sin embargo no ha ganado un solo anillo en toda su carrera. Por lo que el próximo destino, a sus 33 años, quiere que sea un equipo que compita por el título de la liga.

Según varios informes James Harden podría unirse a Los Ángeles Clippers, la franquicia de California es el equipo que suena más fuerte para albergar al jugador que promedió 21 puntos. 10.7 asistencias y 6.1 rebotes la pasada temporada.

